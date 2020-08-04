Мама Началовой отдала наряды дочери

Историк моды Александр Васильев неожиданно оказался в центре скандала. Ведущий «Модного приговора» продемонстрировал на своей выставке в Калининграде платья из гардероба Юлии Началовой. Фанатам звезды эта новость пришлась не по душе. Они даже обвинили Васильева в том, что он пытается заработать на покойной певице.

– Наряды мне передала мама Юлии Началовой, – объясняет Александр. – Три платья и две пары обуви. Она хочет сохранить память о дочери, поэтому вещи попали ко мне как к крупнейшему в России частному собирателю исторических костюмов.

По словам Васильева, за платья певицы ее родные не попросили ни копейки. Хотя могли бы! Александр не скрывает, что за некоторые экземпляры своей коллекции ему приходится платить.

– Бывает, что я, конечно, покупаю платья, – продолжает Васильев. – Если звезда очень сильно нуждается, как это было в случае с народной артисткой СССР Ольгой Воронец. Она попросила за свои костюмы деньги, которые ей были в тот момент очень нужны. Я с удовольствием купил платье.

Васильев уверяет: платья Началовой пользуются особым спросом. Каждый посетитель выставки детально разглядывает роскошные костюмы певицы. И он понимает, почему так происходит.

– Юлия Началова – не забытая певица, – вздыхает Александр. – Ранняя смерть красивой молодой женщины никого не может оставить равнодушным. Трагедия всегда прибавляет интерес к истории любого человека. Люди говорят: «Как жалко, что рано ушла!» У нас не всегда интересно. Недавно умерла Тамара Миансарова. Когда она была молодой и пела песню «Черный кот», к ней был прикован огромный интерес. А сейчас о ней мало кто помнит.

Юлия Началова была настоящей модницей. В ее гардеробе – десятки роскошных концертных нарядов, некоторые из них можно назвать настоящим произведением искусства. Родные певицы не торопятся прощаться с вещами дочери: отдают их лишь в исключительных случаях.

– Я разговаривал с мамой Юлии по телефону, – говорит Васильев. – Из-за съемок «Модного приговора» я не всегда могу забирать платья лично. У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями. Сейчас все справляют 40-летие Олимпиады-80. У меня есть платье, в котором Татьяна Анциферова пела «До свидания, наш ласковый мишка» на закрытии Игр. Я единственный, кто этот наряд сохранил. «Первый канал» уже три раза приезжал в Калининград – снимать платье. Костюмы Началовой я сохраню также в отличном виде, можете даже не сомневаться.

«Олигархи мне не хотят помогать!»

В коллекции Васильева есть наряды ведущих знаменитостей. Только Алла Пугачева передала ему 15 роскошных концертных костюмов. А есть еще одежда Надежды Бабкиной, Людмилы Гурченко, Ирины Аллегровой...

– Я уже давно ратую об открытии музея моды в Москве, – признается Александр. – Но сейчас будут строить мост между Сахалином и материком. Думаю, что деньги уйдут в другом направлении. Просил четырех министров культуры посодействовать мне в этом вопросе. Но они отказали. Сказали, что мода не их тема, нужно обращаться в Министерство легкой промышленности! Это ужасно! Ведь мода – это часть российской культуры! У меня есть наряды от самых великих деятелей, включая Майю Плисецкую, Екатерину Максимову...

Александр понимает, что в ближайшее время его мечта не осуществится. Потому что даже спонсоры не хотят давать на открытие музея средства.

– Никто не способствует, – вздыхает Васильев. – А ведь это стоит больших денег: один я не потяну. Нужно купить помещение, плюс его потом содержать, охранять, платить заработную плату работникам. Помощь должна быть или государственная, или частная! Я уже и к олигархам обращался. Но у них кризис, пандемия... Я все это слышу постоянно! Но хочу, чтобы моя коллекция заняла достойное место, осталась после меня... Я эти костюмы в могилу с собой не заберу!