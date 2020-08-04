Одной из причин инсульта Кондулайнен стало предательство коллег

Фото: Global Look Press

Политолог Болкунец: Лукашенко готовится к режиму ЧП и отключению мобильной связи
Фото: скриншот с Youtube

Бунтующая юность: "Молочные зубы" Шеннон Мерфи
Наталья Молчанова // Фото: Global Look Press

Наталья Молчанова: жизнь на вдохе
Global Look Press

"Плющенко – ещё не тренер": чемпион СССР о выборе Косторной
В центре внимания
Иосиф Сталин // фото: Global Look Press
Дмитрий Быков: Палач всегда прав
Антон Долин: "Чики" – событие в этом проклятом году!
5 вопросов к Батьке: кто накаляет обстановку в Беларуси перед выборами

Новости дня

03 августа, понедельник

[18:18]Депутат ГД: Школы не будут повторно переходить на дистанционное обучение
[17:47]Россия может опередить другие страны с регистрацией вакцины против COVID-19
[17:29]В Ленинградской области 62-летний инженер выстрелил в своего соседа
[16:33]Медведев предложил возлагать полную ответственность за мигрантов на работодателя
[15:50]После драки росгвардейцев с десантниками в Москве возбуждено уголовное дело
[15:14]Все метро и "Ашаны" Москвы, а также 50 торговых центров оказались "заминированы"
[14:52]Единоросса хотят снять с выборов за баннер – избирком отрицает его существование
[14:52]В России начаты исследования по развитию сети 6G
[14:27]ФСБ задержала 42 подпольных оружейников в 12 регионах страны
[14:13]Умер ирландский политический деятель Джон Хьюм
[13:53]На "Новую газету" и Муратова составили 4 протокола о фейках о коронавирусе
[13:26]Фирмы, уводящие дивиденды в кипрские оффшоры, начнут отчислять 15% вместо 0%
[12:56]Илон Маск заподозрил инопланетян в строительстве пирамид. Египет не согласен
[12:21]Роберт О'Брайен надеется, что РФ станет дружественным партнером для США и Европы
[12:16]Фургал отказался от одного адвоката, а адвоката из Хабаровска к нему не пускают
[12:06]Реставрация большого органа Нотр-Дам-де-Пари продлится до 2024 года
[11:32]Рошаль: COVID-10 – репетиция биологической войны. Биозащита России проходит тест
[11:16]Польша оштрафовала "Газпром" на €50 млн за отказ предоставить данные
[10:27]Полные данные об 1 млн авто Москвы и Подмосковья снова утекли в сеть
[09:46]На белорусском ТВ вырезали часть программы Соловьева, где обсуждали Беларусь
[08:58]РИА Рейтинг: Половина россиян получают меньше 35 тысяч рублей в месяц
[08:25]Перекрытие Тверской и отчеты из СИЗО "Лефортово". Главное к утру 3 августа

02 августа, воскресенье

[20:38]Фургал не получает писем и телеграмм в СИЗО
[20:14]ОНК: Сафронова перевели в камеру с конфликтным подозреваемым
[16:51]Клип Little Big "Uno" стал самым популярным на YouTube-канале Евровидения
[16:02]В московском полумарафоне приняли участие 17 тысяч человек
[15:30]Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем состоянии в 6 млрд долларов
[14:54]В Хабаровске из-за ливня впервые выходной день прошел без митинга за Фургала
[14:20]В Новосибирске празднующие десантники образовали пробку на дороге
[14:01]Первая девушка в Москве получила диплом машиниста электропоезда
[12:28]В Екатеринбурге хотят восстановить розово-голубой "поваленный забор" у Драмтеатра
[11:05]На Алтае задержан директор турбазы, где семья отравилась угарным газом
[10:00]Теракт против РФ в Иране и уволенный охранник в Крыму. Новости к утру 2 августа

01 августа, суббота

[18:01]В Берлине тысячи людей вышли на улицу напомнить властям о свободе собраний
[16:17]"Бред сивого хитропричесанного мерина": Статкевич об обвинениях властей Беларуси
[15:43]Критику в адрес Путина координатором штаба Навального суд оценил на 80 тысяч
[15:26]Акции солидарности с Хабаровском проходят по всей России. Идут задержания
[14:21]Минэкономразвития: "Введение никаких новых налогов не обсуждается"
[13:33]С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией
[13:20]Москва: Обвинения против задержанных в Беларуси боевиков "абсолютно надуманные"

Фото: Global Look Press
Как выбрать ломбард, где вас не обманут: советы для тех, кто сдает вещи под залог
Фото: Global Look Press
Самые грибные места Москвы и Подмосковья в 2020 году назвал миколог
Фото: depositphotos
Рецепт дня: забористые и хрустящие малосольные огурцы
Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети
На стыке технологий и креатива: видео-тренды Рунета
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах

Одной из причин инсульта Кондулайнен стало предательство коллег

Шоу-бизнес
06:07, 04 августа 2020
«Жёлтая газета. Зажигай!» №29-2020

Одной из причин инсульта Кондулайнен стало предательство коллег
Елена Кондулайнен // фото: Global Look Press
Елена Кондулайнен // фото: Global Look Press

Вот уже несколько дней за жизнь Елены Кондулайнен борются столичные врачи. Актриса оказалась в реанимации с инсультом. Медики прогнозов не дают, хотя надеются, что смогут спасти секс-символ советского кино. Впрочем, шансы на то, что она сможет вернуться к привычной жизни, минимальны...

Самоизоляцию Кондулайнен провела в Финляндии, где у нее есть собственная квартира. Артистка живет по соседству с Лидией Федосеевой-Шукшиной. И считает, что именно в Финляндии может отдохнуть душой и телом.

Вернувшись в Москву, актриса стала строить наполеоновские планы. Она мечтала вновь сниматься в кино и выходить на театральные подмостки. Руководство Театра Луны, в котором долгие годы служит Елена, предложило ей главную роль в новом спектакле. Его инсталляцию звезда посмотрела в одном из столичных кафе, где вся труппа отмечала закрытие сезона. Там ей и стало плохо.

– Елена пришла в кафе в хорошем настроении, много шутила, ни на что не жаловалась, – рассказал актер, присутствовавший на этом вечере. – Когда мы посмотрели инсталляцию нового спектакля, она начала произносить тост. Неожиданно у нее упала рука. Появилось нарушение речи. В кафе вызвали скорую помощь. Медики сразу поняли, что у нее скорее всего инсульт, и настояли на срочной госпитализации.

Звезду увезли в Боткинскую больницу, где диагноз подтвердился. У Кондулайнен зафиксировали острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение головного мозга. Елену сразу же перевели в палату интенсивной терапии. Медики делают все возможное, чтобы спасти актрису. Впрочем, шансы, что звезда сможет вернуться к привычной жизни, небольшие. Друзья актрисы опасаются, что Кондулайнен может повторить судьбу Бориса Моисеева...

Инсульт у звезды мог случиться из-за нервных потрясений, которых в жизни Елены в последнее время было предостаточно. Артистка переживала из-за невостребованности в кино, из-за своих сыновей, которые пока еще ищут свой путь в жизни. Кроме того, Кондулайнен была раздосадована из-за предательства коллег. Несколько лет назад Елена объявила свой творческий вечер в Москве, к которому готовилась на протяжении нескольких месяцев. На праздник она пригласила множество именитых друзей, с которыми снималась в кино и дружила в жизни. Планировала устроить актерский капустник...

– В тот вечер к ней из звезд почти никто не пришел, – продолжает наш информатор. – Только Проханов. Все остальные вечер проигнорировали. Елена была расстроена до глубины души. «Как же так? Я же ко всем хожу! Почему ко мне не пришли? Это предательство!» – сокрушалась Кондулайнен. Мы, конечно, как могли ее успокаивали. Но она вспоминала об этом постоянно, даже сейчас. Этот неприятный момент очень ранил ее.

Состояние актрисы сейчас оценивается как тяжелое. Сотни друзей посылают ей сообщения с пожеланиями здоровья в социальные сети, где так любила сидеть Кондулайнен. Но ни на одно из них Елена так и не ответила. Общаться сейчас она не в состоянии.

 

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Елена Кондулайнен // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Одной из причин инсульта Кондулайнен стало предательство коллег
Юлия Началова // фото: Global Look Press; в статье: соцсети

Шоу-бизнес

Мама Началовой отдала наряды дочери
Фото в статье: соцсети

Шоу-бизнес

Роза Сябитова: Своих внуков буду скрывать!
Политика
Михаил Делягин: в определенный момент Хабаровский край может взять и перейти в другое государство
Володин шуткой подвел Роднину и Фетисова под проверку на иностранное гражданство
Политолог Александр Колпакиди: власть будет мстить Фургалу и хабаровчанам
"Бойцов ЧВК используют как биоматериал": что ждет задержанных в Минске граждан РФ
Общество
"Кремль. Путину". Кукуевка пишет картошкой
Константин Бабкин: Россию можно вывести из кризиса после COVID-19
Адвокат Михаил Бирюков: Галяминой дали время, чтобы собраться и уехать
"Невиновен!": 3 аргумента защитников Ефремова в оправдание актера
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Нужно понимать, что один, пусть даже высокопоставленный зритель не может решать, что понравится остальным, а что нет. Сложно представить, чтобы министр культуры США собирал у себя в кабинете воротил Голливуда и указывал им, когда американцев надлежит радовать, а когда пугать. Минкульта там вообще нет, а делами этой сферы занимается МВД. Только не рассказывайте об этом Колокольцеву

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

На минувшей неделе парламент завершил очередную сессию. Подведем итоги. Год начался неспокойно. Как шутил политический телеграм, Путин выполнил часть требований оппозиции и отправил в отставку кабмин вместе с Медведевым. Госдума благополучно утвердила кандидатуру нового премьера Мишустина, от которого уже перестали ждать экономического чуда

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

На днях Владимир Путин подписал указ, где обозначил новые национальные цели России до 2030-го. Он заменит предыдущий стратегический документ – майский указ президента 2018-го. А, если помните, до этого были указы 2012-го... Надо сказать, амбиции все время снижались

Культура и ТВ
Елена Проклова: Бывший муж помогает мне строить дом
Племянница Числова: Когда богатый любовник бросил Сашу, он очень страдал
"Сосед-добряк" и "профессор": За что все любили Александра Беляева?
Леонид Якубович: Таскаю свой вес и чувствую себя лет на сорок!
Шоу-бизнес
Одной из причин инсульта Кондулайнен стало предательство коллег
Мама Началовой отдала наряды дочери
Роза Сябитова: Своих внуков буду скрывать!
Родион Газманов выживает за счет недорогих онлайн-поздравлений

Здоровье
Вакцинация от коронавируса с 15 августа: где купить, кому сделают, сколько стоит
Уколоться и забыть: Что нам даст новая вакцина от коронавируса?
В Израиле официально самая низкая смертность от COVID-19 в мире
Каждый второй пациент с COVID-19 на ИВЛ умирает
Туризм
Из турецких отелей исчезнет шведский стол: новые правила питания огорчат россиян
Эх, полетим: когда Россия вернется к привычной жизни с открытыми границами?
Эксперт посоветовал, как купить дешевые билеты в Турцию на пике спроса
Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ
Авто
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Свежий номер
Фото: Global Look Press
Дорогой Леонид Ильич, или лучший из худших
Фото в статье: Global Look Press
Навка заработала за год в 10 раз больше, чем Авербух и Плющенко
Global Look Press / Фото в статье: Сергей Иванов
"В нем была внутренняя энергия": Олег Янковский болел, но не рассказывал об этом
Фото: Global Look Press
"Нам кричали: "Браво, полиция!" Неизвестная история Олимпиады в СССР глазами КГБ
Роман Путин // фото: Facebook
Из будки в офис ЕР: партия племянника Путина переехала после статьи "Собеседника"

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото: Global Look Press
Последнее интервью художника Чижикова:
Мой мишка с боем прорывался на Олимпиаду
Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Глуховский:
Соловьева нам вместо книг – и царь будет дальше спать спокойно
Global Look Press
Виктор Шендерович:
теперь они ищут пострадавших от моего либидо
Global Look Press
Геннадий Гудков:
Дальние родственники Путина делают себе капиталы на фамилии
Global Look Press
Макаревич о возвращении на сцену после самоизоляции:
"Выбирать не из чего"
Фото: Instagram певицы
Наталью Подольскую и Владимира Преснякова поздравляют со второй беременностью
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Эзотерик: "Ефремов может погибнуть очень болезненной и страшной смертью"
Роза Сябитова // фото: Global Look Press
Жених бросил Розу Сябитову из-за 30 тысяч рублей
Фото: Instagram
"Зовет в деревню доить коров!": Казаченко предъявила нового жениха
Фото в статье: соцсети
Горячая Успенская со страстью набросилась на молодого грузина на свадьбе – фото
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
"Уничтожать овес бы не стали": На воронежском поле появились "следы НЛО"
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
^