Одной из причин инсульта Кондулайнен стало предательство коллег

Вот уже несколько дней за жизнь Елены Кондулайнен борются столичные врачи. Актриса оказалась в реанимации с инсультом. Медики прогнозов не дают, хотя надеются, что смогут спасти секс-символ советского кино. Впрочем, шансы на то, что она сможет вернуться к привычной жизни, минимальны...

Самоизоляцию Кондулайнен провела в Финляндии, где у нее есть собственная квартира. Артистка живет по соседству с Лидией Федосеевой-Шукшиной. И считает, что именно в Финляндии может отдохнуть душой и телом.

Вернувшись в Москву, актриса стала строить наполеоновские планы. Она мечтала вновь сниматься в кино и выходить на театральные подмостки. Руководство Театра Луны, в котором долгие годы служит Елена, предложило ей главную роль в новом спектакле. Его инсталляцию звезда посмотрела в одном из столичных кафе, где вся труппа отмечала закрытие сезона. Там ей и стало плохо.

– Елена пришла в кафе в хорошем настроении, много шутила, ни на что не жаловалась, – рассказал актер, присутствовавший на этом вечере. – Когда мы посмотрели инсталляцию нового спектакля, она начала произносить тост. Неожиданно у нее упала рука. Появилось нарушение речи. В кафе вызвали скорую помощь. Медики сразу поняли, что у нее скорее всего инсульт, и настояли на срочной госпитализации.

Звезду увезли в Боткинскую больницу, где диагноз подтвердился. У Кондулайнен зафиксировали острое нарушение мозгового кровообращения, а также сосудистое поражение головного мозга. Елену сразу же перевели в палату интенсивной терапии. Медики делают все возможное, чтобы спасти актрису. Впрочем, шансы, что звезда сможет вернуться к привычной жизни, небольшие. Друзья актрисы опасаются, что Кондулайнен может повторить судьбу Бориса Моисеева...

Инсульт у звезды мог случиться из-за нервных потрясений, которых в жизни Елены в последнее время было предостаточно. Артистка переживала из-за невостребованности в кино, из-за своих сыновей, которые пока еще ищут свой путь в жизни. Кроме того, Кондулайнен была раздосадована из-за предательства коллег. Несколько лет назад Елена объявила свой творческий вечер в Москве, к которому готовилась на протяжении нескольких месяцев. На праздник она пригласила множество именитых друзей, с которыми снималась в кино и дружила в жизни. Планировала устроить актерский капустник...

– В тот вечер к ней из звезд почти никто не пришел, – продолжает наш информатор. – Только Проханов. Все остальные вечер проигнорировали. Елена была расстроена до глубины души. «Как же так? Я же ко всем хожу! Почему ко мне не пришли? Это предательство!» – сокрушалась Кондулайнен. Мы, конечно, как могли ее успокаивали. Но она вспоминала об этом постоянно, даже сейчас. Этот неприятный момент очень ранил ее.

Состояние актрисы сейчас оценивается как тяжелое. Сотни друзей посылают ей сообщения с пожеланиями здоровья в социальные сети, где так любила сидеть Кондулайнен. Но ни на одно из них Елена так и не ответила. Общаться сейчас она не в состоянии.