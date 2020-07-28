"У Кондулайнен отнялась речь после инсульта": подруга рассказала о болезни актрисы

Новость о проблемах со здоровьем у Елены Кондулайнен повергла актерскую тусовку в шоковое состояние.

Напомним, что на днях актрису, которая считалась главным секс-символом СССР, госпитализировали в одну из столичных больниц с инсультом. 62-летняя артистка находится в реанимации: сейчас за ее жизнь борются врачи.

Медики делают все возможное, но, по нашей информации, состояние Елены не улучшается. У нее зафиксированы острое нарушение мозгового кровообращения, заторможенность речи и неврологическая энцефалопатия.

– Врачи не дают никаких прогнозов, – рассказала нам актриса, подруга звезды на условиях анонимности. – Положительной динамики в состоянии Леночки пока нет. Надеемся на чудо. Остается только молиться. Но понимаем, что прежней она уже вряд ли будет.

Молится за подругу и художник Никас Сафронов. С Кондулайнен он приятельствует уже долгие годы. Никас уверяет: актриса никогда не жаловалась на здоровье.

– Леночка – замечательная актриса, красивая женщина, очень чуткий и ранимый человек, – говорит Сафронов. – Она никогда не жаловалась на здоровье, всегда следила за собой, занималась спортом. Как она сама мне рассказывала, у нее рядом с домом прекрасный парк с прудом, она часто там гуляла, даже зимой. Дышала свежим воздухом, устраивала пешие прогулки, чтобы держать себя в форме.

Не верится, что у нее инсульт. Наверное, это все нервы, – предполагает Никас Сафронов. – Она всегда очень переживала за профессию, душой болела за театр, кино. Она трудоголик, который должен отдавать себя работе полностью. Возможно, пандемия, которая лишила сейчас работы очень многих актеров, не самым лучшим образом отразилась на ее здоровье.

Мы – все, кто знает Лену, сейчас молимся о ее выздоровлении, – признается художник. – Я надеюсь, что в самом скором времени она поправится, и мы будем наслаждаться ее превосходной игрой в кино и на театральной сцене.