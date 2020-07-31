Сергей Соседов: Кузьмин никогда не любил Пугачеву!

Законодательницей неравных браков в шоубизнесе считается Алла Пугачева. Ее отношения с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым не обсуждал только ленивый. До них Пугачева тоже крутила любовь с «малолетками»: с Владимиром Кузьминым и Сергеем Челобановым. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему звезды выбирают себе в спутники партнеров намного моложе.

– Нормой такие отношения признать никак нельзя, – говорит Сергей. – Здесь преследуются другие интересы, не любовные. У Аллы Пугачевой и Галкина большая разница в возрасте. Они камуфлируют свои отношения и представляют их публике как любовь. На самом деле это деловой союз, который сулит им денежную выгоду. Для Пугачевой финансовая выгода в том, что ей не нужно зарабатывать: ее содержит муж. Для Максима Алла – прекрасный патронаж. Все очевидно! Алла всегда заводила выгодные романы. Она – великолепный отражатель и реализатор чужих мыслей и идей. Сама загоралась как спичка и начинала творить в рамках совместного детища.

Владимир Кузьмин – талантливейший композитор мирового уровня. Алла это понимала. Вначале у них был союз творческий, а потом уже и любовный! Но он от нее сбежал через два года в Америку. Это говорит о том, что с его стороны никакой любви не было. Она взяла его в оборот, а оторваться от нее было трудно. История повторилась и с Челобановым, но там была более слабая привязка.

Лолита тоже любит мужчин помоложе

– Здесь другая история, где в первую очередь присутствует желание молодого тела! Инициатива в отношениях со спортсменом Дмитрием Ивановым, конечно, исходила от Милявской, – продолжает Соседов. – Всегда решает старший, а не младший. Лола любит экспериментировать, ищет разных партнеров. Да, она ищет не мужей, а партнеров. Надоел ей партнер – она его меняет. Что тут криминального?

Почему наши предки, исключая богему, женились один раз? Потому что жили вместе ради семьи! А сейчас женятся ради удовлетворения желаний и страстей. Семья уже на десятом месте. Может, поэтому среди известных людей так много неравных браков?

Думаю, ради удовлетворения похоти был и брак Вадима Казаченко с Ольгой. У старика Джигарханяна несколько другая история, – размышляет критик. – Ему хотелось реализовать отцовский инстинкт. Он встретил Виталину и подумал, что она для него будет и нянькой, и прачкой, и в постели, быть может, что-то получится! Я думаю, что наши артисты нас еще не раз удивят такими отношениями.