Соседов шокирован новостью о разводе Пугачевой и Галкина

Известный музыкальный критик Сергей Соседов эмоционально отреагировал на информацию о распаде звездной пары.

Алла Пугачева никогда не отличалась постоянством в отношениях с мужчинами. Самый длительный ее союз с Филиппом Киркоровым просуществовал 11 лет. Он распался, когда Примадонна встретила Галкина. Пугачева была так очарована юмористом, что решила круто изменить свою жизнь.

В официальном браке с Галкиным Алла живет уже девять лет. Хотя встречаются они гораздо дольше. В тусовке постоянно обсуждают: Макс – последний муж Пугачевой или же любвеобильная Примадонна еще сможет удивить, представив нового кавалера? Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал Sobesednik.ru о том, что думает о слухах, касающихся развода Пугачевой и Галкина.

– Дурное дело нехитрое, – говорит Сергей. – А в случае Пугачевой развод как раз принимает статус дурного дела. Ну куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет? То, что она сегодня имеет, – райские кущи. Скажите, кто, кроме Пугачевой и Галкина, сегодня живет в такой дикой роскоши? Да никто! Зачем говорят об их возможном расставании, я не знаю. Такого просто, на мой взгляд, не может быть. Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости

По словам Соседова, Пугачевой с Галкиным абсолютно комфортно. Ведь именно Максим обеспечил Алле Борисовне такую жизнь, о которой она всегда мечтала.

– Галкину даже Киркоров проиграл, – вздыхает Соседов. – Он не мог обеспечить Алле таких условий, в которых она сейчас живет. Макс Галкин для Аллы – это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он – ее главный Олимп.

Надо отметить, что раньше Алла Борисовна проводила лето вместе с Максом и детьми в Юрмале. Тамошний климат очень подходит певице номер один. Но в этом году выехать в Латвию у звездной четы не получилось. Из-за закрытых границ летние месяцы они проводят в своем замке в Москве.