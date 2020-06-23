Модный показ детей Галкина и Пугачевой набрал 2 млн просмотров

Максим Галкин порадовал подписчиков новым видео с участием детей.

«Показ мод в постирочной», – назвал ролик Максим. Видео уже собрало более 2 млн просмотров.

На кадрах маленькая Лиза эффектно выходит из подсобного помещения в зал прачечной и демонстрирует наряды, изысканно называя их.

«Маленькое черное платье по-сельски», «японская императрица», – комментирует малышка.

Периодически на переднем плане появляется и Гарри. В отличие от сестры, он не при параде – в футболке и кепке. И отделывается короткими комментариями нарядов сестры.

Аудитория Максима Галкина настроена к его детям невероятно лояльно. В этом случае даже хейтеры Instagram не находят к чему придраться.

«Самые красивые и воспитанные детки», – вот наиболее частый комментарий в соцсети артиста. Также фанаты отмечают богатый словарный запас Лизы: «Получше чем у некоторых студентов». Хвалят ее актерские способности: «Лиза чрезвычайно артистична! И главное, что она не кривляка, а настоящая актриса!» И, разумеется, сходство с мамой: «Держитесь, мужики! Новая Мадонна растет». И все как один отмечают вовлеченность родителей в процесс воспитания: «Берите, народ, на вооружение, как с детьми общаться».

Не обошлось без шуток.

«Как это жизненно: дама всегда при параде, даже дома, а джентльмен в бессменной майке-алкоголичке. А вообще, милашки оба!» – возвращались подписчики к суровой реальности.

«Мамины платья?» – вопрошали другие, намекая на длину и раскованность сценического гардероба Аллы Пугачевой.