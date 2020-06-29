В воскресенье в Instagram Аллы Пугачевой появилось фото чаепития в компании четы Буйновых и Юдашкиных. Снимок был подписан «Любимые друзья всегда рядом». На фото все выглядели очень молодыми и свежими, но 71-летняя Примадонна определенно затмевала друзей.

Непонятно, стали причиной фильтры или очередные пластические операции, изменение прически или домашний стиль одежды, но Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. О чем и сообщили фолловеры в комментариях.

«Алуся-то тут молодушка», «на 25 Алла выглядите», «Ой, как вам хорошо с собранными волосами, очень молодит! Я даже не узнала вас сначала».

В выходные в Москве и области стояла невероятная жара, и Алла Пугачева решила отказаться от привычных шиньонов и просто забрала волосы в хвост. А вместо платьев-балахонов на правах хозяйки выбрала пижаму в горох. И такой стиль пришелся поклонникам по душе.

– Алла Борисовна, прическа Вам очень идет. Царевна!

– Алла, вы прекрасны, а как вам идет горошек!

– Алла Борисовна, вы так прекрасно выглядите! Красавица наша!

И в таком стиле было подавляющее большинство комментариев. Но не обошлось и без язвительных вставок. Конечно, про Максима Галкина: «А муж на заработках в поле???», «Максимка слишком молод для этой компашки!»

Припомнили подписчики паре разницу в возрасте.

Напомним, что 44-летний Максим Галкин и 71-летняя Алла Пугачева в браке уже 9 лет и воспитывают близнецов Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью. Чета постоянно находится под пристальным вниманием прессы, хоть и старается отгородиться от публичной жизни стенами собственного замка.