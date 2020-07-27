Кузьмин кинул деньги Пугачевой в унитаз: звездные любовники ссорились до одури

Владимир Кузьмин в подробностях рассказал о близких отношениях с Примадонной.

Музыкант стал героем нового выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ней Владимир признался, что не хотел записывать песню «Две звезды». Сейчас в это трудно поверить, но хит в том исполнении, в котором мы его знаем, мог и не появиться. Однако Алла Пугачева вместе с Игорем Николаевым уговорили его сделать это, после чего Кузьмин стал настоящей звездой.

Также певец подкорректировал историю о том, что Пугачева подарила ему машину. На самом деле Примадонна, по словам Кузьмина, заняла деньги у Ильи Резника, и Кузьмин должен был их отдать. После ссоры Пугачева машину отобрала. Тогда Кузьмин пришел к ней домой отдать долг, но в процессе ссоры кинул деньги в унитаз. «Но предусмотрительно не спустил, и не зря, – смеется певец. – Она потом мне сказала, что я тогда выступил как настоящая звезда».

Кузьмин так же прокомментировал недолгий период жизни в Америке и брак с фотомоделью. Певец не смог ответить, что именно послужило основной причиной его расставания с заокеанской женой. С одной стороны, американскую супругу Кузьмина не отпускал отец, угрожая лишить наследства. А с другой, на певца давила Пугачева.

«Алла очень посодействовала тому, чтобы я вернулся и принял участие в тех "Рождественских встречах". Но спустя годы я могу сказать, что отъезд из Америки был лучшим решением – начинались лихие 90-е, было интересное время. Я приехал в одной куртке и с гитарой, а уже через год был миллионером», – рассказал Кузьмин.

Он уклонился от ответа, как Пугачева отнеслась к его свадьбе. «Я ее не спрашивал и на свадьбу не приглашал», – сказал он. Однако в разговоре проскочило, что когда Кузьмин хотел прийти с супругой к Пугачевой домой, та ответила: «А она мне зачем нужна?!»

Кузьмин отметил, что Алла Пугачева планировала сделать его королем поп-эстрады – «кем потом и стал Филипп Киркоров», но сам Кузьмин этого не хотел. Желание Кузьмина быть рок-музыкантом и стремление Пугачевой заставить его петь лирику стали одной из причин разлада. В конце творческого союза Кузьмин и Пугачева посвятили друг другу песни «Вы так невинны» и «Птица певчая». Как заметил Владимир Кузьмин, обе песни были написаны им и до появления в его жизни Пугачевой, поэтому выглядят как предсказание.

От ответов на остальные вопросы Корчевникова, касающиеся личной жизни, Владимир Кузьмин деликатно уходил, говоря, что не может вдаваться в подробности. Тем не менее на прямой вопрос, любила ли Пугачева его, ответил: «Наверное, любила. За что меня можно было не любить?»

А на вопрос, любил ли Кузьмин Пугачеву, сказал: «Любил, ее вся страна любила».