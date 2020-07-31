Горячая Успенская со страстью набросилась на молодого грузина на свадьбе – фото

Королева шансона, похоже, совсем потеряла голову от своего нового фаворита.

66-летняя Любовь Успенская постепенно приходит в себя после предательства дочери Татьяны Плаксиной. Напомним, несколько месяцев назад Татьяна назвала звездную мать домашним тираном и уехала к отцу в США. Из депрессии звезду выводит молодой фаворит, 29-летний Леван Кбилашвили.

О теплых чувствах Успенской к Левану, который годится ей в сыновья, в тусовке заговорили за несколько месяцев до конфликта с дочерью. С молодым грузином, которого зрители запомнили по участию в шоу «Голос», она познакомилась на собственном дне рождения. Друзья подарили Успенской выступление Левана. Та, услышав голос Кбилашвили, едва не лишилась чувств.

– Он пел так проникновенно, что едва не затмил всех других звезд, выступавших на празднике, – рассказывала Успенская. – Я даже Сосо Павлиашвили сказала: «Раньше у нас был один грузин на эстраде, а теперь – два!»

На Левана Успенская не жалеет никаких денег и активно помогает ему в раскрутке. Она уже объявила себя его продюсером. Сейчас Любовь Залмановна подбирает песни для будущего альбома своего подопечного. А также приглашает его участвовать в своих концертах.

На днях Любовь Залмановна «зажигала» в модном столичном клубе. Туда ее пригласили выступить на свадьбе. Успенская спела свои главные хиты, после чего вызвала на сцену Левана. Они дуэтом исполнили новую совместную песню. Присутствующие сразу поняли: так проникновенно петь о любви могут лишь люди, которые сами испытывают чувства друг к другу.

«И я верю, что ты останешься со мною», – спела Успенская и нежно обмякла на плече молодого грузина. Казалось, еще момент – и они сольются в страстном поцелуе...

Впрочем, эмоции Успенской Леван строго контролировал и спустя пару секунд отошел от звезды на почтительное расстояние.

Кстати, на сцене Успенская предстала обновленной. Звезда решила отпустить волосы.

– Мы же молодеем с каждым годом, – улыбнулась артистка.