Шок для Успенской: Плаксина хочет сменить имя и не исключает отношений с девушкой

Татьяна Плаксина, 31-летняя дочь известной певицы Любови Успенской, поделилась с поклонниками откровениями о любви, Боге и отношениях с родителями.

Татьяна не скрывает, что материально ей пока помогает отец, но она изо всех сил пытается монетизировать свое творчество – создает песни и записывает их на телефон, пишет картины и собирается их продавать с аукциона.

Поклонники молодой художницы часто спрашивают, почему в ее работах столько грусти и боли, на что Плаксина искренне отвечает: ее жизнь не была легкой, она выплескивает на холст то, что чувствует. Что же касается запрещенных препаратов, в употреблении которых не раз упрекали Плаксину, ничего плохого в них она не видит. На ее взгляд, они не опаснее химических таблеток, которые прописывает врач. Плаксина их, кстати, принципиально не употребляет. А из стимуляторов в настоящее время Татьяна предпочитает китайский чай пуэр.

Рассуждает Татьяна и на тему пресловутого коронавируса.

– Эпидемия дана миру, потому что человек сам стал эпидемией, сам стал болезнью, – уверена девушка. – Человек погряз в потребительском, безбожном сознании и не понимает, зачем он живет. Жизнь превратилась в сплошное потребление и человек накапливает средства, дабы больше употреблять, скупать, устраивать все шире пиры. И эпидемия дана, чтобы все эти пиры прекратились. А люди, которые уже настрадались, испытали настоящее горе в жизни, для них никакие вирусы не страшны. А у тех, кто бегал по магазинам, у них будет Судный день. Сейчас все остались без работы, сидят по домам и понимают, что вся их жизнь – колбаса и телевизор, обнажилась вся их суть...

Плаксина считает, что в нынешней ситуации каждый человек на земле должен постараться реализовать свои мечты, начать жить с чистыми помыслами и открытым сердцем, именно это и спасет нашу планету. Она считает себя верующим человеком, но не признает никаких религий.

– Я знаю, что Бог есть, и он меня ведет, – рассказала Плаксина. – Я не религиозная. Бог – это любовь, это бесконечность. А религия – это продукт дисфункционального общества, раздвоенного. Я еврейка, но я не иудейка. Пойдите на природу, в тишину, в лес, чтобы почувствовать Бога. Потанцуйте, прислушайтесь к себе, и если вы хотите, вы его услышите.

Татьяна призналась, что хочет избавиться от своего имени, указанного в паспорте. А пока использует творческий псевдоним Пача Тати, что означает «Дочь земли». Так ее называли друзья в Италии и на Коста Рике, а затем это имя ей дал шаман. Она открыто говорит, что живет в мире, который создала для себя сама, и чувствует себя в нем очень комфортно.

Что касается рождения детей и семьи, то Таня уверена: все это непременно будет в ее жизни. Сейчас она влюблена в одного мужчину и очень часто изображает его на своих полотнах, хотя чисто теоретически могла бы влюбиться и в женщину.

– Я могла бы влюбиться в девушку, – призналась нам Татьяна. – Но создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной.