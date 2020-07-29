Это было до Симоньян: Кеосаян крутил роман с Ветлицкой и пил с Бондарчуком

В рамках фильма документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х режиссер, телеведущий Тигран Кеосаян вспомнил о съемках культового клипа Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».

«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. У нее были две песни: "Магадан" и "Посмотри в глаза". Вот вторая, решил я, получится лучше», – рассказал Кеосаян, который сейчас женат на главном редакторе RT Маргарите Симоньян.

Тогда основной целью молодых людей был заработок. И эта жажда в один день сделала Ветлицкую звездой, а в Бондарчуке открыла клипмейкерский талант — видео «Посмотри в глаза» был одной из первых его работ.

«Клип был подготовлен до кадра. А те милые детали, которые обсуждают, и есть импровизация. Но процентов на 80 ролик был раскадрирован и нарисован», – вспоминает Бондачрук.

«Милые детали» – это, например, кадр, где Ветлицкой припудривают ягодицу. На самом деле в тот момент у нее пошла стрелка на колготках, а в 90-е этот элемент гардероба был страшно дефицитным, поэтому гример бросился спасать ситуацию.

Клип был снят за две смены. «Одни готовятся и изможденно умирают, а другие готовятся с шутками и прибаутками. Феде я могу напомнить, сколько мы выпили, пока готовились и общались», – Кеосаяну явно есть что вспомнить.

Напомним, что звезда Натальи Ветлицкой вспыхнула молниеносно и также резко закатилась. Певица исчезла в «нулевых», уехав на ПМЖ в Испанию в поисках гармонии. В этом году планировалось фееричное возвращение дивы. Но вмешался коронавирус, да и слухи о том, что характер Ветлицкой ставит концертную деятельность под угрозу. В данный момент Ветлицкая находится в Испании и не может приехать в Россию – изначально гастрольный тур был запланирован на октябрь.