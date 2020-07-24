"Это невозможно!": Лолиту не выпускают из страны

Лолита Милявская стала главным хедлайнером церемонии закрытия фестиваля «Славянский базар в Витебске». На сцене звезда исполнила два хита: «Папа» и «На Титанике». А за кулисами поделилась наболевшим с корреспондентом Sobesednik.ru.

Каждое лето Лолита привыкла проводить в Болгарии, где у нее есть собственная недвижимость. Впрочем, в этом году понежиться на золотых песках у Милявской никак не получается. Из-за коронавируса выезд в Болгарию для нее закрыт.

– У меня там осталась собака, которая очень скучает, – говорит артистка. – Конечно, она не брошена. За ней сейчас присматривает мой сосед. Он регулярно мне присылает фотографии пса. Я бы хотела поехать, но не могу.

Из-за коронавируса не видит звезда и родную дочь Еву. На Украину, где живет девушка, местные власти не пускают певицу уже несколько лет. Раньше Ева приезжала сама к маме в Москву.

– Мы полгода уже не виделись: общаемся только по видеосвязи, – вздыхает Лолита. – Надеюсь, увидимся в Болгарии, когда откроют границы. Но когда это случится, неизвестно.

Надо сказать, что совсем недавно жаловалась на невозможность выехать зарубеж Людмила Поргина. У вдовы Караченцова в Болгарии есть дача, которую построили еще при жизни актера.

Раньше Людмила Андреевна проводила там все летние месяцы вместе с внуками. А сейчас вынуждена отсиживаться в Москве. Поргина решила: как только снимут карантин, она начнет оформлять вид на жительство. Лолита пока об этом не думает.