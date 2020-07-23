Александру Буйнову удалили желчный пузырь: новые подробности здоровья артиста

Жена певца впервые призналась, в связи с чем певцу была сделана операция.

Поклонники Александра Буйнова не на шутку переполошились. Сначала артист из-за проблем со здоровьем не приехал на фестиваль «Славянский базар в Витебске», а потом еще и объявил о своей госпитализации.

Правда, свой диагноз Буйнов не назвал, чем заставил своих почитателей переживать еще больше. Ведь все прекрасно знают: несколько лет назад Александр боролся с онкологическим заболеванием. Да, тогда он победил, но рак – коварная болезнь, и, находясь в информационном вакууме, поклонники начали подозревать, уж не рецидив ли случился у артиста.

Александр Буйнов // Фото: Instagram

Буйнов долго держал паузу. На днях артист выложил снимок, сделанный вскоре после операции госпитализации, и подписал его очень уж загадочно.

– Случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул! – озадачил своих подписчиков в Instagram 70-летний Александр. – Даю подсказку – был приступ, очень было бубо! И еще – после операции стал добрее, потому что… половина страны живет без этого. Нет, не пугайтесь, ТО на месте!

Без чего именно остался артист, сам он не признался. Зато жена Александра оказалось более откровенна.

– Желчный пузырь ему удалили, – разъяснила Алена Буйнова WomanHit.ru.

Алена так же добавила, что сейчас здоровью ее любимого мужчины уже ничего не угрожает, чувствует он себя прекрасно.

– Абсолютно спокойно гуляет по пять километров со своей собакой и шикарно себя чувствует, – добавила супруга артиста.