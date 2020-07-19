Буйнов не доехал до "Славянского базара" из-за здоровья, а Кикабидзе – из-за самолётов

Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе не смог приехать в Витебск на проходящий здесь «Славянский базар».

Он был заявлен в качестве одного из главных участников концерта закрытия фестиваля и члена жюри основного конкурса от Грузии. Портрет Кикабидзе вместе с еще пятью хедлайнерами «Славянского базара» украшает главные городские афиши.

– Мне сказали, что он не приехал, потому что нет авиалиний, не на чем лететь, – сообщила «Собеседнику» координатор делегации Казахстана. Отсутствие Кикабидзе подтвердили нам и в дирекции фестиваля.

В свою очередь казахстанская делегация летела на «Славянский базар» через Турцию: «Прямых рейсов у нас нет, через Турцию добирались ровно сутки. Но, как видите, прилетели».

Большинство участников фестиваля добирались до Витебска на спецпоезде из Москвы: например, члены жюри словак Ладислав Бубнар и датчанин Томас Невергрин уже давно работают в российской столице, где и остались на период карантина и закрытия границ. Диана Гурцкая и Сергей Полунин ехали из Москвы на машинах. Члена жюри от Украины Наталья Бучинская тоже приехала из Киева на машине: «Тут недалеко, мы довольно быстро прошли таможенный контроль, ничего не поменялось, только меньше очередь была на границе». А вот бельгийская певица Кейт Райан, принимавшая участие в концерте открытия, умудрилась прилететь из Бельгии в Минск прямым рейсом.

– В поезде я раздал пятьсот автографов пограничникам, – отвечая на вопрос «Собеседника», признался Олег Газманов. – А тут совершенно случайно столкнулся в коридоре гостиницы со своим старшим сыном Родионом, он добирался на машине из Москвы со своей группой.

В дирекции фестиваля «Собеседнику» также рассказали о том, что на «Славянский базар» не доехал Александр Буйнов из-за проблем со здоровьем. Подробностей о том, что случилось с Буйновым, не сообщается. Ранее от поездки на фестиваль отказалась Кристина Орбакайте: по некоторым данным, певица находится в Майами. Кроме того, Белоруссию не смог посетить немецкий певец и композитор Томас Андерс.

«Славянский базар» проходит в белорусском Витебске 16-20 июля на фоне пандемии коронавируса по укороченной программе на открытых площадках. Он стал единственным международным фестивалем в Европе этим летом. Количество кресел в Летнем амфитеатре организаторы не уменьшали.