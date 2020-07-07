"Я теперь коронованная особа": госпитализированная Анита Цой шутит о своей болезни

Анита Цой пополнила список звезд, заболевших коронавирусом. Артистка признается, что до сих пор не знает, где подхватила заразу. Три месяца самоизоляции она провела в кругу родных и близких и старалась не выходить из дома.

– За день накрыло, – сообщила Анита.

У артистки поднялась температура, начался кашель. Заниматься самолечением Анита не рискнула, поэтому сразу обратилась к врачам. Те настояли на госпитализации звезды.

Изначально прошла информация, что за несколько дней до попадания в больницу Цой села на новую диету, которую ей посоветовали корейские специалисты. Поклонники опасались, что из-за ограничений в питании организм певицы ослаб и ему будет сложнее бороться с вирусом. Но сама Анита уверяет: новую методику опробовать не успела.

Артистка находится в больнице уже неделю. Цой признается, что с каждым днем ей становится лучше. Анита уже даже начала юморить.

– Я теперь коронованная особа, да еще и с антителами буду, – заявила звезда.