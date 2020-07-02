«Организм не истощен»: стало известно о состоянии больной коронавирусом Аниты Цой

Новость о том, что Анита Цой попала в больницу с коронавирусом, повергла в шоковое состоянии ее поклонников. Фанаты обеспокоились: сможет ли справиться организм певицы с вирусом? Ведь незадолго до попадания в клинику звезда рассказывала о новой диете, которую решила соблюдать. Как стало известно Sobesednik.ru, эффективную методику похудения артистка испытать на себе не успела.

– До поступления в больницу Анита не начинала худеть по рекомендованной ей корейскими специалистами диете, а лишь рассказала своим подписчикам, что собралась опробовать на себе новую методику похудения, – сообщили нам в окружении певицы. – Поэтому говорить о том, что ее организм истощен, – нельзя. Как только артистка вылечится от коронавируса, она начнет соблюдать эту диету, поскольку не сомневается в ее эффективности.

Данных о том, как чувствует себя певица сейчас, по-прежнему нет. По нашей информации, ее состояние оценивается как стабильное. Организм борется. Врачи дают положительные прогнозы.

Напомним, что Цой сама не понимает, где смогла подхватить заразу. Три месяца самоизоляции артистка провела дома, в кругу родных и близких. На карантине Цой контактировала лишь с членами своей семьи. Но, несмотря на это, уберечься от коронавируса не смогла. Заниматься самолечением артистка не рискнула, доверившись медикам.

Sobesednik.ru желает звезде скорейшего выздоровления!