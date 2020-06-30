"Надеемся на чудо": организм больной коронавирусом Аниты Цой истощен диетами

Аниту Цой экстренно доставили в одну из столичных клиник. Медики диагностировали у певицы коронавирус. Анита до сих пор не может понять, где подхватила инфекцию. Ведь в последнее время она почти не выходила из дома.

Между тем, как стало известно Sobesednik.ru, борьба с коронавирусом может быть осложнена из-за бесконечных диет, которые соблюдала певица. Во время самоизоляции артистка набрала лишние килограммы, из-за которых сильно переживала.

– Уже щеки в экран не влазят, – сетовала звезда.

За несколько дней до болезни артистке рекомендовали корейского доктора, который предложил Цой уникальную методику. Он обещал: благодаря его системе она сможет быстро придти в форму.

– Я 150 раз худела по европейским методикам, а по азиатской системе – еще ни разу, – рассказывала радостная Анита.

Медик потребовал Цой сократить порции потребляемой пищи. А также исключить из своего рациона все вредные продукты: пирожные, шоколад, чипсы и даже сухофрукты, потому что в них содержится много сахара. Кроме того, звезда пила специальный напиток из трав, который ей посоветовали специалисты.

– Любая диета для организма – большой стресс, – сетует поклонница певицы Алины. – А ведь Анита уже не девочка. У нее много хронических заболеваний: не так давно ей удалили желчный пузырь. А тут еще и новая диета. Конечно, ее организм истощен. Поэтому бороться с коронавирусом ей будет сложнее. Будем надеяться на чудо.