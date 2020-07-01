Разыгранная пранкерами Боня раскритиковала рекламу поправок за 10 тысяч евро

На днях Виктория Боня на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором в пух и прах раскритивала поправки в Конституцию. Телеведущая заявила, что эти поправки придуманы лишь для того, чтобы у власти остались те же самые люди, которые управляют Россией уже много лет, «разворовывая» страну. В своих высказываниях Боня была очень убедительна. Однако, как оказалось позже, распиналась перед подписчиками Виктория за приличный гонорар – 10 тысяч евро. Именно такую сумму пообещали экс-участнице «Дом-2» известные пранкеры Вован и Лексус, которые решили над ней подшутить.

Один из пранкеров позвонил Боне, представившись бизнесменом Евгением Чичваркиным, который сейчас проживает в Лондоне. В ходе разговора «Чичваркин» предложил Виктории сделать ролик о поправках в Конституцию за деньги.

– Фото 5 (тысяч – прим. Sobesednik.ru) в евро, видео – 7500. Можно со скидкой, по цене фото, если у вас меньше бюджет, – с энтузиазмом озвучила Виктория расценки за свои посты в Instagram липовому бизнесмену.

«Чичваркин» же не только отказался от скидки, но и предложил Вике сумму куда больше, чем она попросила – 10 тысяч евро.

– Ну если 10 тысяч пришлете – буду рада, – еще больше вдохновилась звезда «Дома-2».

После этого разговора Боня выполнила свое обещание и опубликовала критикующий поправки ролик на своей страничке в соцсети. А пранкеры, в свою очередь, не только не отправили телеведущей деньги, но и выложили в интернете запись разговора с ней. Боня же, узнав про розыгрыш, не сильно и расстроилась. Телеведущая даже не стала удалять скандальное видео из Instagram, объяснив это тем, что от высказанного мнения в ролике она отказываться не намерена.

– Вижу огромное количество вопросов насчет пранков, насчет того, что люди иногда делают розыгрыши, – высказалась 40-летняя Вика в своем аккаунте несколько позднее. – Такое бывает, ничего страшного. Четыре недели назад я записала видео, где высказалась о том, что для меня, на мой взгляд, поправки в Конституцию – это некое издевательство… И тут мне звонит якобы некий бизнесмен бывший или настоящий и говорит: «Ты знаешь, я согласен с твоим мнением, ты бы не могла свою позицию высказать и поставить в Instagram?» Я говорю: «Да, могла б, почему нет?!» И человек говорит: «Знаешь, а у нас даже бюджет есть на это». Я говорю: «Да вы что?! Здорово! Вот у меня пост стоит 7500 евро. Он говорит: «У нас есть 10». Я говорю: «Ну окей»… Мне кажется, если бы вы хотели сделать некий пранк, вам нужно было сделать иначе. Надо было сказать: «Вика, мы видели четыре недели назад ваше высказывание, а вы не могли бы сейчас за деньги высказаться иначе? Скажите, что вы «за». И я бы сказала: «Да, давайте за деньги!» Вот тут уже было бы нечестно.