Депутат попросил наказать Боню за то, что назвала получателей МРОТ "нищебродами"

Депутат Курского городского собрания Дмитрий Гулиев направил запрос в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева с просьбой привлечь телеведущую Викторию Боню к ответственности за оскорбительные высказывания в адрес получателей МРОТ.

Гулиев обратил внимание ведомства на высказывание блогерши, которая негативно оценила социальные выплаты, выдаваемые государством.

«Почему государство решает, какая минимальная зарплата должна быть у криворуких алкоголиков? Если твоя зарплата стоит десятку, ты должен получать десятку, на мой взгляд. А так деньги раздают всяким бездельникам, алкашам, наркоманам, которых плодится все больше и больше, только потому что они живут в России. Мы сами растим такое поколение бездельников и идиотов, которым не к чему стремиться», – заявляла Боня в сторис своего Instagram.

Депутат предлагает привлечь звезду по статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении достоинства. Ранее эта статья была частично декриминализирована и выведена из Уголовного кодекса.

Неоднозначная популярность ранее была умножена Викторией, когда она высказалась о вреде 5G-вышек и чипировании населения, вторя теориям Никиты Михалкова.

Сейчас Боня настаивает, что она из обычной семьи и «видела жизнь». И утверждает, что не называла всех получателей МРОТ «алкашами», а рассказывала о конкретных людях, с которыми встречалась в подростковом возрасте.