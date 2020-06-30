"Я русский. В России нет геев": Киркоров стал прототипом героя фильма о Евровидении

Филипп Киркоров стал прототипом героя фильма «Евровидение: История огненной саги», выпущенного Netflix. Российского певца Александра Лемтова и главного конкурента главных героев картины сыграл звезда фильмов «Красавица и чудовище» и «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс.

«Я изучал много выступлений певцов, но в основном вдохновился русским артистом Филиппом Киркоровым, его опера-поп стилем, необычными костюмами и образами, схожими с Джорджем Майклом», – признался журналистам Дэн Стивенс.

Киркорову очень польстил такой выбор.

«Мне льстит, что "Лев любви" Дэн Стивенс выбрал меня для создания своего персонажа. И особо почетно и важно, что наша интернациональная Dream team в лице Илиаса Кокотоса, Димитриса Контопулоса, Фокаса Евангелиноса вдохновила на одну из сюжетных линий. Значит, мы идём верным путём. И будем продолжать вдохновлять и побеждать!», – заявил Филипп Киркоров в интервью РИА Новости.

До премьеры фильма много писали о том, что прототипом русского персонажа послужил Сергей Лазарев. В реальности же это гремучая смесь Филиппа Киркорова с Николаем Басковым, пишет «Киноафиша». Певец считает себя королем мира, дружит с греками и носит бархатные пиджаки с причудливым орнаментом. А еще он публично отрицает очевидное. «Лемтов, ты гей?» – в лоб спрашивает его одна из героинь фильма. Тот в ответ делает большие глаза: «Что-о-о? Нет! Конечно, нет. Я русский. В России нет геев».

«Посмотрели свежую комедию "Евровидение: История огненной саги" и поймали себя на мысли, что, пожалуй, впервые Comedy Club Production сделал что-то раньше и смешнее, чем Netflix. "Эдуард Суровый, слезы Брайтона" – тоже про "Евровидение", но в хорошем смысле куда более упоротый. Причем в идеале смотреть с похмелья. Заходит лучше, чем холодное пиво», – написал телеграм-канал «Антиглянец».

Напомним, что «Евровидение: История огненной саги» – это фильм, повествующий об исландских певцах Ларсе Эрикссоне и Сигрите Эриксдоттир и их участии в Евровидении. Он должен был выйти в мае одновременно с международным конкурсом в Роттердаме, но был сначала отложен из-за пандемии, затем ушел в онлайн.