"Гагарина с Эмином? Все девушки хотят его деньги": продюсер о романе двух звезд

Уже около недели в тусовке поговаривают о том, что Полина Гагарина и Эмин Агаларов закрутили роман. Прямых доказательств этому нет, зато косвенных – хоть отбавляй. Корреспондент Sobesednik.ru собрала воедино все факты, которые могут указывать на любовные отношения между артистами, и выяснила, что говорят про предполагаемый роман в самом шоу-бизнесе.

Полина и Эмин всегда восхищались творчеством друг друга, а два года назад даже записали дуэт и впоследствии сняли клип. Агаларов всячески помогал Полине в карьере, постоянно предоставляя ей свои площадки для выступлений. Например, в «Крокус Сити Холле» артистка много раз давала сольные концерты. Певица была одним из хедлайнеров фестиваля Эмина «Жара в Баку». А однажды Агаларов даже предоставил Гагариной свой особняк для съемок клипа. Но главное, что заставило всех задуматься о романе артистов, – это то, что о разводах Полины и Эмина стало известно практически одновременно.

По слухам, на данный момент певица расторгла все отношения (в том числе и рабочие) с мужем Дмитрием Исхаковым, в то время как певец и предприниматель сам заявил о своем расставании с женой Аленой Гавриловой. Так есть или нет искра между Гагариной и Агаларовым?

– Полина и Эмин – это очень смешно, – говорит музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. – Я бы скорее поверила в роман Агаларова и Кети Топурии, потому что они с ней одно время часто тусили. Кети однажды даже сорвала крупное мероприятие, которое я организовывала, потому что была в Баку у Эмина и не могла оттуда вылететь в Москву. А Гагариной также сейчас приписывают роман с Сергеем Лазаревым. Но это тоже неправда. Лазарев очень дружит с Ани Лорак и скорее с ней мог бы закрутить отношения, а не с Полиной.

По словам Олеси, Агаларов всегда был очень любвеобильным.

– Я работала с Эмином с 2011-го по 2015-й – приглашала артистов в его заведения, – продолжает Сазыкина. – Могу сказать, что девушки его всегда обожали, потому что хотели быть ближе к его деньгам. А Агаларов – хороший ходок. Алену Гаврилову я до их свадьбы с Эмином никогда в его окружении не видела, слышала только, что вроде как это она его на себе женила и даже могла его приворожить.

А вот Полина Гагарина, как говорит Сазыкина, очень любила своего супруга. И ее совершенно не смущало, что муж зарабатывал меньше.

– Дима – очень непростой человек, – делится своими наблюдениями Олеся. – Я бы даже назвала его не очень умным. Образно говоря, с ним хорошо гвозди забивать. Но добиться того, чтобы он эти гвозди снял, – нереально! Исхаков – красивый мужчина, но никогда не улыбается, какой-то сам по себе. Это закрытый и замкнутый человек. Не знаю, как они с Полиной могли сойтись...

Майя Амбрэ.