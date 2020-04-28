"Мертвая" экс-любовница рыжего "Иванушки" прокомментировала собственное убийство

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина пребывает в глубоком шоке: на днях девушка узнала, что скончалась… еще 21 апреля. Кому могло понадобиться при жизни «хоронить» звезду ток-шоу? Напомним, Олеся стала известна после того, как несколько месяцев назад рассказала в прессе о том, что у нее есть сын от одного из «Иванушек» – Андрея Григорьева-Апполонова.

«Сегодня ночью из жизни из-за жестокой расправы ушла Сазыкина Олеся! Мы всегда ее будем помнить жизнерадостной, веселой, и она останется навсегда в наших сердцах! Ушла из жизни, оставив своего единственного сына…» – именно такую запись в одной из соцсетей оставил мужчина, представившийся как Андрей Ф.

Фото: скриншот из соцсетей

Наш корреспондент решила позвонить по личному номеру телефона Сазыкиной. Если с Олесей действительно случилась трагедия, то вполне вероятно, что на наш звонок мог ответить кто-то из ее родственников. Однако вместо скорбного голоса в трубке нам весело и бодро ответила сама «покойная».

– Меня действительно 21 апреля заживо похоронили в интернете, но со мной все хорошо. Нахожусь дома на самоизоляции, – успокоила Олеся. – Похоронил меня, думаю, шантажист, с которым мы уже давно ведем войну. Из-за этого конфликта я уже даже начала ходить к психологу.

Шантажистом, по словам Сазыкиной, оказался Артем Иванов – юрист, бывший полицейский Артем Иванов. Некоторое время назад продюсер уже жаловалась нам на этого мужчину, рассказав о том, что он украл ее телефон с важной информацией, в том числе и с интимными фотографиями Григорьева-Апполонова. Иванов требовал с «любовницы» певца три миллиона рублей, в противном случае он грозился распространить секретную информацию, хранящуюся в телефоне Сазыкиной, в СМИ.

– У этого человека какая-то непонятная любовь ко мне, – продолжает Олеся. – Так ведут себя маньяки. Психолог мне вообще сказал, что у Иванова вялотекущая шизофрения. Он то признается мне в любви, то угрожает меня убить. Он даже каким-то образом узнал телефон моей мамы и названивает ей ночами. В интернете он повесил кучу постов о том, что я умерла, распространил информацию про мои похороны. Какой-то сюжет боевика прямо! Надеюсь, что после всего этого я буду долго жить. Ведь существует такая примета: когда человека заживо «хоронят», его жизнь продолжается долгие годы.

– Как вы выяснили, что информацию распространяет именно Артем Иванов, ведь пост о вашей смерти в интернете появился на страничке у пользователя с другим именем?

– Я попросила одного своего знакомого позвонить Иванову и записать разговор. В этой беседе он и признался в своих проделках. Сказал, что я его однажды обидела, назвав генералом без погон и мужчиной с маленьким достоинством. Но я над ним так просто прикалывалась. Дело в том, что когда он украл у меня телефон, то как-то сказал: «Ну если у тебя нет трех миллионов за телефон, давай мы с тобой просто переспим!» После этого я и начала Иванова подкалывать. Но не думала, что эта шутка обернется такой трагедией!

Майя Амбре.