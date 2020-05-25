"Пустился во все тяжкие": снимки обнаженного Джигарханяна попали в интернет

Степан Джигарханян вновь удивил своих почитателей. В сети появились голые снимки пасынка легендарного артиста Армена Борисовича Джигарханяна. На этих откровенных фото Степан – в чем мать родила.

Еще совсем недавно Джигарханян крутил любовь с Ольгой Казаченко и не позволял себе никаких фривольностей. Но сейчас Степан один, поэтому может позволить себе оголиться. Обнаженное селфи Джигарханяна произвело настоящий фурор в Сети.

– Степа дает сигнал: сейчас он готов пуститься во все тяжкие, – считают его воздыхательницы в Интернете. – Такой мужчина не должен долго оставаться в одиночестве.

По «голому» снимку Степана ясно: он находится в отменной форме. Джигарханян и сам признавался в интервью Sobesednik.ru: он старается прикладывать немало усилий, чтобы не запускать себя. Джигарханян регулярно занимается гимнастикой под присмотром шестикратного Олимпийского чемпиона и самого титулованного гимнаста в истории Виталия Щербо.

Виталий Щербо и Степан Джигарханян

Времени на занятия у Джигарханяна сейчас предостаточно. Из-за пандемии Степан вынужден отказаться от путешествий. Раньше он регулярно посещал новые страны и континенты, но коронавирус спутал все планы. Из-за закрытия границ Степан проводит самоизоляцию в США.

– Пандемия несколько поменяла мой образ жизни. Меньше удаленных мест планеты, экспедиций. Больше всякой ежедневной бытовухи. Не дело, – говорит Степан в надежде вскоре вновь поехать в новую страну.

Алина Васильева.