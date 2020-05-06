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Джигарханян нарушил самоизоляцию в США ради встречи с другом-чемпионом

Шоу-бизнес
21:26, 06 мая 2020

Степан Джигарханян // Фото: соцсети
Степан Джигарханян // Фото: соцсети

Степан Джигарханян во время самоизоляции находится в Америке. Но недавно он решил нарушить ограничение и заглянул к своему давнему приятелю – 6-кратному олимпийскому чемпиону, самому титулованному гимнасту в истории Виталию Щербо.

– С Виталием мы давно находимся в дружеских отношениях, – рассказывает Степан. – Он уже больше двух десятилетий проживает в Лас-Вегасе. Имеет здесь свой бизнес – Школу спортивной гимнастики.

У Щербо Степан берет частные уроки по гимнастике. Благодаря тренировкам Джигарханян находится в отменной форме. Правда, перед занятием – непременная партия в шахматы с легендой спорта.

– После нас ждала схватка за бильярдным столом, – продолжает Степан. – Причем мы играли не в американский пул, а самый что ни на есть русский бильярд (тот, что с узкими лузами).

В гостях у Щербо Джигарханяну весьма комфортно. Он тепло общается с другими членами семьи гимнаста: его женой Валентиной, дочкой Викой и маленьким сыном Родионом.

– День самоизоляции с королем гимнастики пролетает на одном дыхании, – делится Степан. – Хотя после двух часовой тренировки в зале мне пришлось тщательно скрывать предобморочное состояние от голода.

Впрочем, вскоре Джигарханян насытился. Дорогого гостя позвали к столу. От количества блюд и закусок у Степана округлились глаза.

– Так много подают если не к новогоднему столу, то ко дню рождения точно, – улыбается Степан. – К счастью, в Америке сейчас с продовольствием все спокойно. Ажиотажа нет: никто ничего не скупает. После такого проведенного дня на самоизоляции в доме гостеприимного хозяина мы сошлись в одном: «Жизнь не так уж и плоха, прорвемся». Главное – чтобы таких комфортных и полноценных дней, как этот, было побольше.

Не забывает Степан и о своих родителях. В Москву он звонит регулярно.

– Я, конечно, хочу как можно скорее приехать в Россию, но когда это получится, никому неизвестно, – продолжает Степан. – Армен Борисович и Татьяна Сергеевна стараются не унывать, заботятся друг о друге. Им хорошо вместе! Я буквально вчера разговаривал с отцом и сказал ему: «Приказ тебе: дождаться меня в полном здравии! А я первым-вторым рейсом прилечу в Москву». Армен Борисович пообещал. А он, как известно, человек слова.

Рубрика: Шоу-бизнес

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