Зрители требуют убрать из шоу "Маска" Киркорова и Тодоренко

Проект закончился на прошлой неделе, а обсуждения в Сети продолжаются. После нашего интервью с продюсером «Маски» зрители решили высказаться, стоит ли менять членов жюри или нет.

Наш корреспондент просмотрел сотни комментариев неравнодушных зрителей. Почти для каждого из членов жюри нашлись критические замечания, однако и без исключений не обошлось: мы не нашли ни одного негативного комментария в адрес Тимура Родригеза. Музыкант – единственный, кого зрители сочли компетентным и «нераздражающим» среди своих коллег.

«Гнать всех, кроме Родригеса, один он адекватно себя ведет и комментирует, остальные – как на базаре», – пишет одна из поклонниц шоу под ником Olesya Lisenok.

«Из жюри оставила бы только Тимура, остальные слишком шумные, неостроумные, особенно Киркоров и Мартиросян. И не надо подпевать маскам, заглушая их исполнение», – добавила другая зрительница.

Следующий любимец зрителей шоу «Маска» – Гарик Мартиросян. Шоумен и телеведущий отлично смотрится в проекте, многие хотят, чтобы во втором сезоне Гарик также развлекал зрителей, однако некоторым все же кажется, что Мартиросян поет дифирамбы слишком уж адресно:

«Раздражает Мартиросян, который постоянно хвалит Киркорова и в каждой маске ищет Галкина, а сидел-то от всех подальше – это неуважение к жюри», – добавила к одному из комментариев девушка по имени Галина.

К Валерии у зрителей тоже мало вопросов, однако многие сомневаются в ее заинтересованности в том, чтобы быть членом жюри данного проекта, и считают, что народной артистке РФ «Маска» нужна лишь для пиара.

«Валерию гоните! Неинтересная, сидит там только ради пиара. Вместо нее лучше пригласите Сергея Соседова, он там всех переплюнет и рейтинг вам поднимет», – говорится в одном из комментариев.

«Валерию заменить, – согласен с предыдущим оратором очередной зритель популярного телепроекта. – У дамы совсем нет шарма и женственности, у нее не хватает словесного запаса, чтобы выразить чувства. А нам приходится слушать ее бедный лексикон. Она повторяет себя, как и в проекте "Голос". На фоне других членов жюри заметно уступает в подаче оценки и подборе сочных выражений».

Фото: PR-служба НТВ

Однако больше других негатива в свой адрес получили поп-король отечественного шоубизнеса Филипп Киркоров и телеведущая Регина Тодоренко. Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.

«Надеюсь, что второй сезон будет без Тодоренко, не из-за скандала, а из-за того, что не умеет себя вести. Выскочка, которая очень не сдержана. Тяжело было смотреть с ней шоу». «Шоу красивое, но Тодоренко была ложкой дегтя в бочке меда». «И Филю убрать, который собой любовался так, что смотреть тошно». «Если жюри сохранят, то больше смотреть не буду. Все вели себя по-хамски и подхалимски. Киркоров заигрался в султана, дамы изображали гарем, а прочие – евнухов».

Но и у текущего состава судей нашлись защитники: один из комментаторов дал объяснение другим, почему именно такой состав жюри наиболее выигрышный:

– Вы не понимаете. Состав жюри выверен досконально. У каждого своя, строго отведенная роль, типаж, стереотип одной из прослоек общества – как Трус, Балбес и Бывалый, к примеру. Регина – это что-то типа Бузовой: сначала говорит, потом думает, что сказала. Ее задача – выдавать эмоцию, а не мысли.

Вера Седая