Надежде Бабкиной для выздоровления посоветовали интим 5 раз в день и шоколад

Состояние здоровья Надежды Бабкиной до сих пор вызывает опасения у медиков. И хотя все страшное позади, говорить о выздоровлении звезды пока рано. Светская львица Алена Кравец точно знает, почему заболела Надежда Георгиевна. Об этом она рассказала Sobesednik.ru.

– Болезнь Бабкиной случилась из-за того, что певица получила мало гормонов счастья, – считает Алена. – Что нужно женщине, чтобы у нее был хороший иммунитет? Есть побольше черного шоколада и заниматься как можно чаще сексом. Ни того, ни другого у Бабкиной не было! От шоколада она отказывалась, так как усиленно худела перед юбилеем. Много секса, как я понимаю, у нее тоже не было. Ведь они с Евгением Гором жили в разных квартирах. Он сделал непростительную ошибку, позволив ей находиться вдали от него. Гор – в самом соку! Сам Бог велел не выпускать его из постели – пусть трудится! Для чего еще нужен молодой муж? Только для интима! У меня часто спрашивают: почему я так хорошо выгляжу, почему у меня всегда блестят глаза? Да потому что я не вылезаю из постели! Запомните: на карантине нужно заниматься интимом не меньше пяти раз в день.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

Кравец советует Бабкиной после выписки из больницы кардинально изменить свой образ жизни. И тогда, считает Алена, все болезни будут обходить певицу стороной.

– Пусть Надежда Георгиевна берет пример с Аллы Борисовны! – говорит Кравец. – Посмотрите, какая она нереальная! Любая молодуха позавидует! С Максом у них, как говорят, и с интимом все в порядке. Да это видно невооруженным взглядом: посмотрите, как Алла светится. Вот и Надежда должна у нее учиться!

Вероника Скворцова.