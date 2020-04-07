"Бабкина угробила себя голоданием": помощник певицы назвал причину пневмонии

За здоровье «казачки Нади» сейчас молится вся страна. Сегодня стало известно, что легендарную артистку медики ввели в состояние медикаментозной комы. Состояние Бабкиной оценивают как тяжелое.

Близкие певицы состояние здоровья певицы не комментируют. После известия о том, что 70-летняя артистка находится на грани жизни и смерти, телефоны гражданского мужа певицы Евгения Гора и ее сына Данилы обрывают десятки журналистов. Но родные звезды откровенничать не торопятся и вешают трубки, в лучшем случае ограничиваясь сухими фразами.

– Все сейчас в панике, – рассказал один из работников театра Бабкиной. – Никто не мог подумать, что Надежда Георгиевна так тяжело заболеет.

Одной из причин, вызвавших такие осложнения, в театре называют ослабленный иммунитет певицы. Организм звезды, подорванный диетами, оказался не готов противостоять вирусам. Вероятно, сбой произошел из-за голодания, которое практиковала Надежда Георгиевна в последнее время. Перед 70-летним юбилеем Бабкина решила во что бы то ни стало похудеть. На помощь пришла актриса Нонна Гришаева, которая подсказала ей чудо-диету.

– Бабкина питалась по системе 8-16, – продолжает работник театра. – Не ела каждый день на протяжении шестнадцати часов вообще ничего! Поначалу ей было тяжело, но потом она все же подстроилась под эту чудо-диету.

Близкие звезды от голодания не от отговаривали. Они знают: если Бабкина что-то задумала, остановить ее нереально. В результате за три месяца артистка скинула двадцать килограммов. Бабкина парила от счастья: ведь к юбилею она подошла в отменной форме.

– Конечно, для любого организма такое резкое ограничение в питании – огромный стресс, – считают близкие друзья певицы. – Именно это скорее всего и привело к такой тяжелой форме пневмонии. Ослабший организм просто не мог физически бороться с вирусами.

Владимир Ланской.