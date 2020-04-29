"Вернулась с того света": друг певицы рассказал правду о ее болезни

Надежда Бабкина остается в одной из столичных больниц. У звезды диагностировали двустороннее воспаление легких, хотя изначально говорилось о подозрении на коронавирус. Правду о состоянии здоровья артистки знали лишь самые близкие.

– Состояние было крайне тяжелым, – говорит Гоген Солнцев. – Мой приятель работает в театре Бабкиной. Он сказал, что у них была настоящая паника. Все ходили черные от горя! «С Надеждой Георгиевной уже все стали прощаться!» – сказал он мне. Никто не думал, что она сможет выкарабкаться. Лежала в коме. Состояние у нее было тяжелейшим. Врачи лишь разводили руками. Потому что у Бабкиной много сопутствующих заболеваний. Борьба за жизнь продолжалась две недели.

По словам Гогена, в театре каждый день молились за певицу. И это помогло.

– Сейчас Надежде Георгиевне уже, конечно, получше, – продолжает Солнцев. – Она вернулась с того света! Я каждый день звоню своему приятелю, интересуюсь ее самочувствием. Потому что всегда любил Надю. В театре говорят, что дней через десять можно будет говорить о выписке Бабкиной. Самый сложный этап позади. Надежда в сознании, уже звонит близким и друзьям.

Сам Гоген уверяет, что мечтает снова побывать на концерте Бабкиной. Но когда это случится, сказать не может.

– Насколько я знаю, о выходе на сцену сейчас речи не идет, – вздыхает певец. – После обычного бронхита петь сложно! А тут серьезное воспаление легких! Ей врачи сказали, что лучше не петь. Думаю, месяца три-четыре потребуется на восстановление. Может, к тому времени вся чехарда с коронавирусом в России закончится.

Анна Проклова.