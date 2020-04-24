"Остается молиться": друг Бабкиной открыл тревожную правду о болезни певицы

За изменениями в состоянии здоровья Надежды Бабкиной пристально следит вся страна. По сообщениям близких артистки, состояние певицы, которая сейчас проходит лечение в одной из московских клиник, в последние дни стабилизировалось. Надежда Георгиевна пришла в себя и теперь может самостоятельно дышать. Впрочем, медики в своих прогнозах более осторожны.

– Говорить о том, что состояние Надежды Георгиевны стабилизировалось окончательно, преждевременно, – рассказал Sobesednik.ru друг Надежды Бабкиной. – Сейчас у нее пограничное состояние: врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм. В эти дни может произойти всякое: как в одну, так и в другую сторону. Поэтому Бабкина находится под пристальным контролем врачей.

Надежда Георгиевна серьезность ситуации осознает полностью, поэтому старается выполнять все рекомендации врачей. Настроение у звезды не радостное, даже несмотря на то, что ее температура в последнее время стабилизировалась и не превышает 37 градусов. Бабкина периодически звонит своим близким: сыну, директору театра, подругам. Говорит недолго: каждое слово до сих пор дается ей с трудом.

– Сейчас нам нужно всем молиться, – продолжает друг певицы. – Массовая молитва творит чудеса. Что касается дальнейшей деятельности Надежды Георгиевны, то такие заболевания без последствий не проходят. Ей предстоит долгая реабилитация.

Между тем, как стало известно нашим корреспондентам, майский пул программ «Модный приговор» еще не сняли. По всей видимости, Бабкину заменят другой ведущей. А вот Александр Васильев на съемках скорее всего присутствовать будет.

Интервью с историком моды читайте на сайте Sobesednik.ru в ближайшие дни.