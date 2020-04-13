Рэпер Гуф, уличенный в жестокости к соседской собаке, перевел деньги в приют

Исполнитель Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, перевел новосибирскому приюту для бездомных животных 100 тысяч рублей. Об этом он сообщил в сторис своего Instagram.

«Я обещал, что помогу собакам. Мы увидели новость. Короче, в Новосибирске есть приют "Верный друг", у него осталось корма собакам на пару дней. Я отправил туда сто тысяч рублей», — заявил Guf в прямом эфире.

Напомним, ранее музыкант выложил в сеть видео, где натравливает свою овчарку на соседскую собаку, которая сбежала с участка без намордника. Гуфа обвиняли в садизме, зоозащитники написали на него заявление в полицию. Рэперу пришлось оправдываться перед правоохранителями.