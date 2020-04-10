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Мадонну обвинили в похищении Джигана и назвали "пожирательницей детей"

Шоу-бизнес
10:33, 10 апреля 2020

Global Look Press
Global Look Press

В сети набирает обороты «педофильский скандал» с участием голливудских звезд первой величины. В последние недели интернет взрывается от информации, которая ранее считалась секретной.

Инсайдеры сообщают, что голливудская верхушка поклоняется сатане и в своих ритуалах использует кровь и плоть живых детей. Теория заговора, на которой основываются эти предположения, носит название Пиццагейт. 

В сеть даже попал список предположительных участников этих темных делишек. В нем фигурируют такие громкие имена, как Бейонсе, Кэти Перри, Кевин Спейси, Билл Клинтон, Уилл Смит, Вуди Аллен, Опра Уинфри, Мэрил Стрип, Наоми Кэмпбелл, Алек Болдуин, Билл Мюррей и многие другие.

По слухам, все они в скором времени будут арестованы. Первым из поля зрения исчез Том Хэнкс. Месяц назад у него обнаружили коронавирус, и с тех пор он перестал появляться на публике. Злопыхатели засыпали его аккаунт в инстаграме гневными комментариями. 

Вслед за Томом Хэнксом травле подверглась 61-летняя Мадонна, которая уже который год встречается с 25-летним танцором Ахламаликом Уильямсом и воспитывает приемных детей из Малави. Ее имя тоже было в «черном списке». В считанные дни аккаунт певицы буквально заполонили гневные комментаторы с оскорблениями и угрозами. 

«Она ест детей! Она убивает детей! Оставь в покое несчастных детей, Мадонна! Ты дьявол! Позор Голливуду! Ты получишь по заслугам, ведьма! Какой кошмар!» – такие отзывы на разных языках оставляют люди на странице звезды.

Русскоязычные фолловеры звезды даже написали Мадонне молитву «Отче наш» в комментариях.

Предъявляли заморской диве и претензии по поводу внезапного исчезновения рэпера Джигана, который уже неделю куда-то пропал: «Куда вы дели Джигана! Верните парня в семью!» А еще обвинили певицу в связи с Ротшильдами и Биллом Гейтсом. 

Подписчики звезды заметили, что Мадонна начала вести видеодневник и изъясняться на каком-то странном языке, похожем на шифр, а также появилась на видео в футболке с изображением демона. 

Певица, как и Том Хэнкс, до сих пор никак не отреагировала на гневные сообщения поклонников. 

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Рубрика: Шоу-бизнес

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