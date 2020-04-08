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Актера Тома Хэнкса заподозрили в похищении детей

Шоу-бизнес
15:34, 08 апреля 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Зрители отвернулись от 63-летнего голливудского актера.

Вот уже которую неделю в Сети набирает популярность теория всемирного педофильского заговора. В частности, сообщается, что многие известные люди причастны к массовым похищениям и торговле детьми. Появились обличительные статьи и видео, в которых сообщается, что любимый всеми Хэнкс якобы тоже занимается такими противоправными и аморальными делами.

Поклонники обратили внимание, что актер давно выкладывает в Инстаграм фотографии потерянных детских вещей с подписью «Чего не хватает?»

Фото: Instagram

Смысл таких странных снимков стал понятен поклонникам конспирологии, которых оказалось немало. Они принялись забрасывать Хэнкса гневными комментариями, желая ему скорейшей смерти или как минимум тюрьмы.

«Это не простые фотографии, это коды – способы связи между членами элиты», «Чертовы сатанисты! Будьте вы прокляты!», «Я больше никогда не буду смотреть твои фильмы, Хэнкс!», «Тебе конец, ты попался, Хэнкс!» – писали негодующие комментаторы. 

История о заговоре педофилов всплыла на поверхность после вынесения приговора известному голливудскому продюсеру Харви Ванштейну, которого посадили за решетку за сексуальные домогательства на 23 года. По слухам, именно он выдал следствию всех, кто причастен к организации, похищающей детей. Вайнштейн, как сообщается, рассказал, что знаменитости съезжались на тайный частный остров, где принимали производимый из крови напуганного ребенка наркотик адренохром. В списке «посетителей» тайного острова – десятки имен знаменитых политиков, актеров и музыкантов, среди которых любимый многими Том Хэнкс. 

Интересно, что актер никак не реагирует на гневные комментарии в своем блоге и не удаляет их. Последние фото и видео на его странице появлялись почти месяц назад, когда у Хэнкса обнаружили коронавирус. Поклонники в комментариях предположили, что актер находится под арестом, поэтому не отвечает на сообщения и не выходит на связь. 

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: скриншот с YouTube

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