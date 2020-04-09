Солнцев набросился на больную Бабкину: Возомнила себя Бузовой. Куда она прёт?

Шоумен Рустам Солнцев жестко высказался о больных звездах – Льве Лещенко и Надежде Бабкиной.

Лев Лещенко, переболевший коронавирусом, вышел на связь с ведущими программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Во время беседы наряду с благодарностью, адресованной врачам инфекционной больницы в Коммунарке, народный артист РСФСР упрекнул Андрея Малахова в том, что телеведущий помешал ему пересидеть двухнедельный карантин после возвращения из Америки. После этого среди артистов, участвовавших в съемках программы «Привет, Андрей!», и началась паника: все сразу стали подозревать, что могли заразиться от Льва Валерьяновича.

Однако хороший знакомый Малахова, экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев уверен: Лев Лещенко лукавит. Своим мнением звезда телестройки поделился с корреспондентом Sobesednik.ru.

– Разговаривать со звездами и приглашать их на программы – это работа Андрея, – говорит в защиту телезвезды 43-летний Рустам Солнцев. – Все он правильно сделал. Если бы Лещенко на самом деле не хотел идти, он бы отказался, несмотря ни на что, и пересидел бы карантин. Я думаю, что Лев Валерьянович сказал: «Слушай, я тут себя неважно чувствую, недавно был за границей…». А Андрей ему ответил: «Ну приходите все равно!»

Вот если бы Малахову было сказано, что артист лежит в постели с опасениями, что мог подхватить тот самый коронавирус, Андрей бы не стал уговаривать. Я Малахова знаю с давних, можно сказать, старорежимных лет. Он очень вменяемый человек!

Несмотря на свое недоверие к словам Лещенко, Рустам, конечно, переживает за Льва Валерьяновича и желает ему только здоровья. Как, впрочем, и Надежде Бабкиной, которая на днях оказалась в больнице с пневмонией.

– Я этих артистов не могу ни в чем укорять, они уже очень старые, – продолжает Солнцев. – Но скажите, пожалуйста, куда они прут вечно в своем возрасте?! Бабкина, я считаю, в свои годы в принципе должна быть осторожна. А ее в последнее время на телевидении было очень много. Надежда Георгиевна, видимо, решила, что она Ольга Бузова и должна везде мелькать. Но у нее же уже возраст очень тревожный. А она и там, и сям, и тут. Надоели они все уже хуже пареной репы, если честно. Вот пусть сидят на карантине, может быть, хоть в самоизоляции задумаются о своей жизни!