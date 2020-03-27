Малахов в панике: Лещенко мог перезаразить коронавирусом весь шоубизнес

Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Маша Распутина и ещё добрый десяток российских звёзд могут быть переносчиками коронавируса. А все из-за Льва Лещенко, с которыми они контактировали.

После возвращения из США Лев Валерьянович не стал соблюдать режим самоизоляции и начал посещать светские рауты. Первым делом легендарный певец отправился на празднование юбилея Аллы Крутой (сестра композитора Игоря Крутого. – Ред.), которая собрала весь отечественный бомонд. Кого здесь только не было! Ирина Аллегрова с внуком, Николай Басков, Лера Кудрявцева, Александр Серов, Алсу и другие знаменитости с удовольствием общались с Лещенко, не подозревая , что он является разносчиком опасного заболевания.

Юбилей Аллы Крутой / фото: Instagram

– Знаменитости в ужасе, – рассказал нам известный певец, который, наверное, впервые в жизни попросил не называть в СМИ его имя. – Такой паники у звёзд я никогда не видел.

Среди заражённых коронавирусом может оказаться и Андрей Малахов. Дело в том, что отгуляв на юбилее Аллы Крутой, Лев Лещенко отправился на съёмки программы «Привет, Андрей!», посвященной Валентине Толкуновой. Здесь тоже собралась масса звезд, включая Машу Распутину, Наталью Варлей и, конечно, самого ведущего – Андрея Малахова.

– Что происходит в стенах студии, где снимают шоу Малахова, просто не передать словами, – продолжает наш источник. – Получается, Лещенко разнёс заразу по всему отечественному шоубизу.