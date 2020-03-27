Состояние Льва Лещенко, у которого подтвердили COVID-19, стабилизировалось

Анализы подтвердили наличие коронавирусной инфекции у певца Льва Лещенко, госпитализированного в ГКБ в Коммунарке.

Об этом сообщил в Facebook главный врач медцентра Денис Проценко, передает РБК. Отмечается, что перед тем как предать эти сведения огласке, медик взял у артиста официальное разрешение.

Проценко рассказал, что в первый день после поступления у артиста усилилась отдышка и снизились показатели оксигенации крови, поэтому он находится в отделении реанимации. Сегодня состояние певца, по словам врача, стабилизировалось, вскоре его переведут в госпитальное отделение.

О том, что народный артист РСФСР находится в больнице в Коммунарке, стало известно на днях. В понедельник, 23 марта, 78-летний Лещенко лег на обследование, а в четверг его перевели в реанимацию. Накануне, 26 марта, Telegram-каналы написали, что у Лещенко диагностирован коронавирус, однако официального подтверждения этой информации до настоящего момента не было.

Артист вернулся с гастролей по Канаде и США 12 марта.

Состояние госпитализированного в то же медучреждение певца Игоря Николаева в данный момент оценивается как средней степени тяжести, пишет «Лента.ру». Врачи диагностировали ему пневмонию, результаты анализов на наличие инфекции будут известны через пару дней.