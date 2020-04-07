"Бросай Джигана скорей!": экс-жена Ромы Жукова дала совет Оксане Самойловой

Многодетная мать Елена Жукова, пережившая тяжелый разрыв с известным музыкантом Романом Жуковым, дала советы жене известного рэпера.

Примерно неделю назад жена рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила, что подает на развод. По словам бизнесвумен, она устала терпеть предательства и неадекватное поведение супруга.

Миллионы российских женщин искренне сочувствуют Оксане, которая после расставания с артистом останется одна с четырьмя детьми. Однако другая многодетная мама (шестерых детей!) – бывшая жена певца Романа Жукова Елена, уверена: чем быстрее произойдет разрыв между супругами, тем легче будет Оксане его перенести и начать новую жизнь. Об этом Жукова рассказала корреспонденту Sobesednik.ru.

Семья Романа и Елены Жуковых, как и союз Джигана (настоящее имя артиста – Денис Устименко-Вайнштейн) и Самойловой, долгие годы считался показательным. Супруги воспитывали шестерых детей (Елена родила семерых, но одна из дочерей Елизавета-Виктория трагически погибла в 2012-м году), вызывая восхищение окружающих. Но в 2017-м году артист ушел из семьи, у него начался новый роман. Сейчас, по словам Елены, она самостоятельно воспитывает детей, но при этом чувствует себя счастливой женщиной. Жукова уверена, что и Оксана Самойлова способна выйти из сложившейся ситуации красиво.

– Я тоже пережила измены мужа, его алкогольную зависимость, – говорит Елена. – Конечно, все это сложно, особенно когда у тебя только-только родился ребенок (18 февраля у Оксаны и Джигана родился четвертый ребенок – сын Давид. – Авт.). Да и во время беременности, я думаю, у Оксаны были немалые переживания. В такой ситуации очень сложно вообще вынашивать малыша. Я, например, когда мой муж выпивал, чтобы не вызывать у него агрессию, старалась уходить из дома, молиться и находить себе какие-то занятия.

Сама Оксана практически ежедневно на своей страничке в интернете делится переживаниями. То, что сейчас с ней происходит, жена рэпера называет «своим личным адом» и не скрывает, что занимается с психологом.

Оксана Самойлова / фто: Instagram

– Ей сейчас все нужно разложить по полочкам, составить некий бизнес-план своей дальнейшей жизни, разорвав болезненные отношения с Джиганом, – продолжает Елена. – Вот я со своим разводом затянула, потому что было много людей, которые советовали подождать, пытаться помириться с мужем. Но сейчас я понимаю, что ждать не стоит. Если человек на протяжении долгого времени не меняется, а становится еще хуже, надо его просто отпустить. Пусть помогает детям. А своих малышей Джиган, судя по тому, как он их обнимает на фото, очень любит. Мне кажется, в их семье с этим не все так критично. Повторюсь, главное, чтобы она не повторяла моих ошибок – не тянула время, потому что если ждать чего-то и продолжать жить с таким человеком, который с тобой плохо поступает, в ответ ты получишь только еще большие унижения. Сейчас Оксане нужно переключиться на что-то увлекательное. А там, глядишь, и ее мужчина изменится благодаря тому, что она не будет плакать в подушку. Я знаю такие случаи, когда, глядя на самодостаточных бывших жен, мужчины переставали пить и употреблять запрещенные вещества. А в том, что Оксана все свои переживания выставляет напоказ, есть большой плюс. Я этого не делала. И поэтому мой бывший муж, придя на телевидение, имел возможность придумывать про меня гадости, чтобы на меня вообще ни один мужчина после него не посмотрел. Он кричал: «Лена – изменщица! Она – гулящая!» Конечно, этому никто не верил, потому что с шестью детьми, рожая практически каждый год, я просто физически не могла быть гулящей в браке. Оксана в этом плане – молодец! Она опережает ход событий. Пусть лучше люди знают, кто такой на самом деле Джиган, и другие женщины перед тем, как заводить с ним отношения, сильно задумаются. Ведь если он предал Оксану, то предаст и других!