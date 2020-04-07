Бари Алибасов сообщил, что Бабкина болела и в эпидемию свиного гриппа

Не успели представители российского шоу-бизнеса нарадоваться тому, что Лев Лещенко оправился после коронавируса, как тут же, подобно грому среди ясного неба, появилась информация о госпитализации Надежды Бабкиной.

К счастью, диагноз COVID-19 не подтвердился. Как сообщил корреспонденту Sobesednik.ru пресс-атташе певицы Александр Велор, коронавирус у Бабкиной не обнаружен.

– Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой, – рассказал Александр.

Однако медики заверяют, что расслабляться еще рано. Ведь любимица публики могла заболеть новой разновидностью этой заразы, которую тесты пока не способны распознать. Но Бари Алибасов уверен – его подруга обязательно выкарабкается даже из сложнейшей ситуации. Ведь Бабкина, по словам продюсера, однажды уже справилась с тяжелой болезнью.

– Я ее очень люблю. Надежда Бабкина – это целая история нашей отечественной музыки, – говорит 72-летний Бари Каримович. – Она всегда, как авангард, шла впереди всех и выдерживала самые большие испытания. Когда у нас была прошлая серьезная эпидемия, если я не ошибаюсь, свиного гриппа, Надя тоже оказалась в больнице. Я лично ездил ее навещать. Ей тогда быстро удалось побороть болезнь. И в этот раз она справится и выйдет из этой ситуации победительницей! Я просто думаю, что она своей неугомонностью, желанием быть всегда и всюду первой привлекает к себе вирусы. Но в то же время она успешно с ними борется.

Алибасов также признался нам, что уже давненько лично не встречался с Надеждой Георгиевной. Не присутствовал он и на 70-летнем юбилее артистки, который она отпраздновала 19 марта. А дело все в том, что Бари Каримович, как только узнал о серьезности ситуации с коронавирусом в мире, тут же стал затворником и перестал выходить на улицу.

– Я защищаюсь от этого вируса путем закрытых дверей, – сказал нам продюсер группы «На-На». – Домой никого не пускаю. А все вопросы и задачи, в том числе и денежные долги, решаю по телефону.