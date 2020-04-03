Отец Жанны Фриске жестко высказался о новом шоу Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев, который в феврале ушел с «Первого канала» и уступил место ведущего программы «На самом деле» Тимуру Еремееву, готовится запустить новый проект.

На своей страничке в Инстаграм Шепелев выложил фото со съемок в студии. Название нового проекта и телеканал, на котором он будет выходить, Шепелев не раскрыл. Однако Sobesednik.ru выяснил некоторые подробности.

«Возвращаться на белорусское ТВ он отказался»

По словам коллег Шепелева, он, еще работая на «Первом канале», вел переговоры с представителями телеканалов «Пятница» и СТС. Говорят, что Дмитрий очень хотел вернуться в развлекательный формат. Однако наш источник на СТС сотрудничество с Шепелевым не подтвердил.

– У нас нет информации, что он перешел к нам на канал, – сказал нам инсайдер.

Продюсеры «Пятницы» и вовсе предпочитают отмалчиваться на эту тему.

– Дима не ведущий формата СТС и «Пятницы», – утверждает телепродюсер Олеся Сазыкина. – Ему бы какие-нибудь новостные блоки вести на музыкальных каналах, либо те же самые ток-шоу. Я могу предположить, что после «Первого» Шепелев мог перейти на «Россию-1». Обычно с «первой кнопки» продюсеры «второй» забирают ведущих себе. Я знаю также, что когда Дима перестал вести «На самом деле», с ним связывались продюсеры белорусского телеканала, но им он отказал. Возвращаться на родину не хочет — ему в России хорошо.

Олеся рассказала весьма интересную версию ухода Шепелева с «Первого канала». Ведь ведущий до сих пор скрывает, почему принял решение покинуть рейтинговый проект «На самом деле».

«Человек с черной энергетикой возомнил себя Малаховым, поймал звезду»

– Там произошел громкий скандал, – продолжает Сазыкина. – Я это точно знаю, потому что тесно общаюсь с работниками «Первого». Во-первых, Дима поймал звезду, возомнил себя Андреем Малаховым, хотя до Андрея ему еще очень далеко! Он стал требовать более высокий гонорар, просить, чтобы ему дали какие-то новые проекты на канале. Но ему отказали. Дима же не тот ведущий, который способен цеплять публику. У него какая-то черная энергетика, он отторгает от себя людей. По своему опыту могу сказать, что Шепелев с людьми не умеет общаться. Он даже после простых слов «Дима, привет!» может начать огрызаться. Я бы его назвала тихим шизофреником.

Однако Сазыкина уверяет, что не только неприветливость и звездная болезнь стали причиной ухода Шепелева с «Первого канала».

– Я думаю, все помнят, что когда Жанночка заболела, Шепелев попросил руководство «Первого канала», чтобы они ему помогли открыть сбор совместно с «Русфондом», – вздыхает Олеся. – Буквально за несколько суток была собрана огромная сумма. Но, к сожалению, когда Жанны не стало, часть этих денег пропала. Шепелев тут же стал сваливать вину на родителей Фриске, говорил, что это они присвоили деньги себе. Но тайное ведь всегда становится явным. И Шепелеву пришлось вернуть деньги (впрочем, не только Дмитрий как законный представитель наследника певицы Платона платил по долгам перед «Русфондом». Часть средств суд взыскал также с родителей Жанны. – Авт.). «Первый канал» не сразу, но все же принял решение о разрыве сотрудничества.

Корреспондент Sobesednik.ru дозвонилась и до папы Жанны Фриске. Владимир Борисович подтвердил правдивость слов Олеси Сазыкиной.

– Конечно, так все и было, – ответил нам отец звезды. – С «Первого» Шепелева поперли из-за того, что он, как я считаю, тот ещё тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. И мне совершено не интересно, что за шоу он делает. Не считаю его профессионалом.