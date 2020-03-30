"Я уже год бомжиха": Борисова после контакта с Лещенко могла заразить Еремеева

43-летняя телеведущая серьезно обеспокоена состоянием своего здоровья. Дана рассказала, что совсем недавно была на программе у Андрея Малахова, где контактировала со Львом Лещенко, у которого обнаружили коронавирус. Однако узнать, заразилась ли она, Борисовой до сих пор не удается.

– У меня нет регистрации, я бомж, и моя дочка бомж уже год, – призналась Дана. – Живу в апартаментах, но без регистрации. В одной конторе мне отказались делать тест без регистрации, а в другой спросили, была ли я за границей за последний месяц, сколько мне лет и контактировала ли я с зараженными. Сказали, что я в группе риска: «Не приходите к нам, сидите дома. По полису звоните». А там очередь 1000 человек, непонятно куда надо ехать... Естественно, я по полису не поеду.

Борисова до сих пор в шоке от происходящего и не понимает, что можно сделать в такой ситуации. Вдобавок ко всему, узнав об опасности заражения, с ней и с ее собакой перестали общаться соседи.

Несмотря на опасность распространения вируса, Борисова не самоизолировалась, а продолжает ходить по телешоу. На выходных, например, она снялась в программе «На самом деле», о чем сообщила в своем блоге в Инстаграм.

Дана Борисова в программе «На самом деле» с Тимуром Еремеевым / фото: Instagram

Читатели Борисовой обратили внимание на ее явно заторможенную речь, сумбурные комментарии и размазанный макияж на видео и принялись спрашивать, не начала ли она снова пить таблетки.

«Еле языком вавакает в сторис... позорище», «Джиган отдыхает!», «Мне кажется, Дана уже который день не очень адекватна, речь плохая», «Да уж, как говорят, бывших наркоманов не бывает» – писали теледиве фолловеры.

На эти обвинения Дана ответила, что срывы – это нормальный процесс реабилитации, а сама она уже два дня пьет корвалол.