Дана Борисова плюнула в лицо Кравец: "Твоим мужем грех не воспользоваться"

Неожиданный скандал вспыхнул между светской львицей Аленой Кравец и телеведущей Даной Борисовой. Кравец обвинила Дану в том, что та увела ее мужа.

В доказательство своих слов Кравец предъявила видеоролик, на котором абсолютно голая Дана передает привет ее Руслану. Дана Борисова впервые прокомментировала скандальную ситуацию.

– Кравец меня уже давно ненавидит лютой ненавистью, – говорит Дана. – Конечно, я растерялась, что все слилось в Интернет. В свое оправдание могу сказать, что я незамужняя, свободная женщина. Я что, не могу общаться с мужчинами голой? Тем более, там я не голая была, а без лифчика. Трусики на мне были! В общем, не вижу в этом ничего нецеломудренного. Что касается ее Руслана, то я давно знаю, что у них не сахар в семейной жизни.

Алена Кравец // Фото: личный архив

Дана говорит, что положила глаз на мужа Кравец недавно. Они встретились на съемках одной из телевизионных программ.

– Ее Русланом грех не воспользоваться, – заявляет Дана. – Я его знаю. Он стоял недавно за кулисами одной из программ, в которой мы обе участвовали. Я сразу подумала: «Ничего такой, симпатичный!»

Слушайте, повторяю: я свободная женщина. Кого захотела, того и привела. С кем захотела, с тем и переспала. А Кравец мне просто завидует, потому что с мозгами не дружит. А Русланов много, я же не говорю, что мой Руслан – тот, что муж Кравец.