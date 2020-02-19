Алена Кравец подает в суд на "змеюку" Дану Борисову

Светская дива намерена получить с блондинки три миллиона рублей за оскорбление чести и достоинства. Подробности громкого дела первым узнал корреспондент Sobesednik.ru.

– Дана Борисова – змеюка! – негодует Алена. – На самом деле изначально я к ней очень хорошо относилась. Ее дочка Полина – моя ярая поклонница. Мы с ней пересекались на съемках. И Полина признавалась мне в любви. А вот со стороны ее мамы льется один негатив. Не знаю, может, – ревность, а, может, зависть к моему благополучию и статусу. Одной общей знакомой Дана говорила: «Кравец повезло, потому что она богатого папика себе отхватила!». А она прямо вся такая бедная и несчастная! Когда случайные фотографии моего визита на могилу Юли Началовой, сделанные папарацци, попали в сеть, Борисова организовала настоящую травлю против меня. Мне стали звонить с анонимных телефонов непонятные тетки якобы от нее, угрожать. Одна из них пожелала, чтобы моя дочка тоже стала наркоманкой. Разве это нормально?

Дана не церемонится с Кравец и публично. На одном из ток-шоу Борисова заявила, что модель оказывает услуги состоятельным мужчинам за деньги. Терпеть выходки Борисовой Кравец больше не намерена. Она уже обратилась к своим адвокатам, чтобы те подготовили иски в суд. В качестве компенсации морального вреда Алена намерена требовать три миллиона рублей.

– Мне все равно, где она возьмет эти деньги, – говорит Кравец. – Борисова должна ответить за свои слова. Дана любит использовать известные фамилии во благо своего пиара. Она выбирает самых ярких, успешных и красивых женщин. Борисова пытается за счет меня, Анастасии Волочковой, Натальи Бочкаревой выехать в рай, но мы ей этого не дадим. В наших кругах говорят, что Дана ходит к колдуньям. Не исключаю, что это правда. Потому как после ее травли я стала очень плохо себя чувствовать, у меня cлучились проблемы с рукой. Дана, видимо, злится, что ей в светских кругах уже давно никто руки не подает. Потому как она ничего из себя не представляет уже давно.