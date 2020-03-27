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Марина Федункив: После того, что я читаю на карантине, мне в церковь надо!

Шоу-бизнес
19:42, 27 марта 2020

Марина Федункив // Фото: Global Look Press
Марина Федункив // Фото: Global Look Press

Звезды продолжают развлекаться на карантине, устраивая юмористические прямые эфиры. Участницы шоу «Камеди вумен» Екатерина Скулкина и Марина Федункив вспомнили смешные случаи из своей жизни, а заодно повеселили публику. 

Актрисы рассказали, что уже порядком подустали от пессимистических новостей по телевизору, потому что целыми днями сидят дома. Но эти вынужденные каникулы их радуют: они наконец-то могут провести много времени дома, полакомиться вкусненьким и почитать новости в газетах...

— Ты знаешь, что у Евгения Вагановича Петросяна родился сын, — сообщила Федункив. — Это, извините, хороший задел он сделал. У него супруга молодая... После того, что я сдуру читаю, мне только в церковь надо. 

На вопрос подписчиков, поет ли Федункив, Марина ответила: «Да, пою. но там музыка сложная». Другой читатель попросил Скулкину показать грудь, на что Федункив мгновенно отреагировала: «Ну что тебе, жалко что ли? Может, человек сидит на карантине, не видел груди уже две недели. Ты, вот, Кать, такой человек — то Белоруссию не присоединишь, то грудь не покажешь, как так можно-то...»

Вспомнили актрисы и как на гастролях в отелях всегда путают их фамилии на Скулив и Федункина, а еще как часто везет их коллеге Надежде Ангарской. Каждый раз ей по ошибке выдают уже занятый другим мужчиной номер в гостинице. 

— Ей как никому не перло, — захохотала Федункив. — Уже в кровати лежал, и ухаживать-то не надо: просто зашла и легла. 

Марина рассказала, что несмотря на популярность, ее редко узнают на улицах и в магазинах, поэтому она часто ходит за продуктами сама. А еще даже на карантине умудряется сниматься в небольших проектах, потому что у них на площадке меньше 50 человек.

— Очень жалко, что спектакли отменили, — рассказала Федункив. — А вообще — у нас все хорошо. 

Рубрика: Шоу-бизнес

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