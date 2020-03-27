Экс-стилист Пугачевой и Джулии Робертс призвал Киркорова совершить каминг-аут

Известный дизайнер по прическам Джордж Ровалс призывает Киркорова открыто заявить о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Он считает: сейчас для этого самое подходящее время ​

– Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее – нежной девочкой, – считает стилист. – По его поведению видно. Посмотри, как он ручки складывает. Я не против, это дала природа. Но ты говори достойно. Как Элтон Джон сказал: «Я – гей!». И ничего страшного. Будь мужиком! У нас таких, как Киркоров, – полно, включая некоторых бывших ведущих с Первого канала. Но все стесняются открыто говорить. Потом насильно женятся и рожают. Что вы сперму переливаете из одной баночки в другую? Возьмите, переспите с нормальной теткой и скажите, что это мать твоих детей!

Ровалс считает, что Киркоров не любил даже Аллу Пугачеву. Примадонна тоже не испытывала к нему никаких серьезных чувств.

– Отношения Аллы и Филиппа – игра! – уверяет Ровалс. – После концерта поженились, потом пятьдесят процентов от всех заработков Филиппа получала Пугачева. Если считаешь, что это любовь-морковь, то ты – дурак. Люди у нас как стадо баранов. Что скажут им, в то и верят!