Ольга Бузова раскрутила любовника на подарок за 4 миллиона

Бойфренд Ольги Бузовой Дава в ютубе-шоу «Ночной контакт» рассказал, что считает ее лучшей певицей страны, а на шуточный вопрос зрителей «Трясешь ли ты арбузами под Бузову» ответил: «Да, конечно!»

– Она нормально поет, по крайней мере, свои песни, – подчеркнул молодой человек.

Певец и блогер признался, что однажды потратил на Олю около четырех миллионов рублей. Но что конкретно он ей купил, уточнять отказался.

Дава рассказал, что самому ему для счастья не нужно много денег, он вполне может обходиться малым.

– Мне главное, чтобы у меня была любимая работа, родные, близкие, чтобы было все в порядке, – признался блогер.

Напомним, что и Ольга недавно сделал жест в сторону Давы: на его день рождения Бузова устроила грандиозный сюприз, собрав в караоке-баре друзей своего возлюбленного. Корыстная она или нет — вопрос, но вот что благодарная — это точно.