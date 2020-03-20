Ольга Бузова раскрутила любовника на подарок за 4 миллиона

Эдуард Лимонов // Global Look Press

Дмитрий Быков об Эдуарде Лимонове: Проводим его без соплей
Global Look Press

Планы на онлайн-выходные: виртуальные экскурсии по музеям, концерт Би-2 и лекции
Фото: Global Look Press

"Черное небо" над Россией: "Газпром" дает регионам угля, а те не рады
Александр Шестун / фото: Агентство городских новостей "Москва"

Следователи сломали калитку дома Шестуна после незаконного обыска
Юрий Бутусов // Фото: Global Look Press

Прогресс VS нафталин: В Театре Ленсовета конфликт из-за экс-худрука Бутусова
Фото: Global Look Press, Depositphotos

Спрос на гречку вырос на 2049 процентов после просьбы Путина не закупаться впрок
Фото: скриншот с YouTube

"Тайная жизнь" Терренса Малика: визионерский манифест пацифизма и любви к сущему
Фото: Global Look Press

"Голос" призвал Памфилову запретить Путину рекламировать его поправки

Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине
Фото: Global Look Press

Невидимый снег оказался дорогим: кто заработал на отсутствии сугробов в Москве
Фото: скриншот с YouTube

Комик Долгополов вернулся в Москву и добровольно ушел на карантин
Global Look Press

Прощай, Эдичка! Как я встречалась с Лимоновым на конспиративной квартире
В центре внимания
Фото: страница Романа Путина в Facebook
Племянник Владимира Путина может создать "партию нищих"
Полиция выставила охрану у "радиоактивной" хорды: противники стройки не пройдут
Врага нужно знать в лицо. Хорошо ли вы изучили коронавирус? Тест

Новости дня

20 марта, пятница

[18:00]Валерия Соловья могут оштрафовать на 100 тыс за фразу о 1600 умерших от COVID-19
[16:37]Систему "Платон" могут временно отменить в рамках антикризисных мер
[16:27]Ученые выяснили, как клетки участвуют в заживлении ран
[16:23]Обвиняемый в убийстве жены в суде Первоуральска арестован на два месяца
[15:55]ФАС упрекнул Аэрофлот в попытке заработать на гражданах в условиях ЧС
[15:43]Временную копию памятника Жукову в Москве приняли за новый монумент
[15:08]Экс-директора школы в Чувашии осудили за сбор "дани" с учителей
[14:38]Замедление темпов экономического роста затронуло почти треть планеты
[14:26]В Индии казнили четверых насильников, убивших студентку медколледжа
[14:05]Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
[13:46]ЦИК разрешил продлить досрочное голосование по Конституции до недели
[13:32]Депутат ГД заявил, что для участников марша на Крым хватит мест в тюрьмах
[13:22]"Мы находимся в начале кризиса": Макрон сделал заявление о коронавирусе
[13:15]СК ведет проверку по факту гибели человека при взрыве газа в центре Перми
[13:00]Качество трансляций Netflix и YouTube уменьшат на 30 дней из-за коронавируса
[12:39]Правило "третий лишний" отменят при госзакупках лекарств на время эпидемии
[12:29]В Перми выбирают единственного в условиях карантина зрителя оперы "Богема"
[11:52]Владельцы кинотеатров в России получат налоговые каникулы из-за коронавируса
[11:49]Перенести голосование по Конституции из-за COVID-19 потребовали медики и общественники
[11:19]Движение "НЕТ!" проведет акции против обнуления сроков Путина в 9 городах страны
[11:01]Учения по обеспечению устойчивости "суверенного рунета" отложены из-за COVID-19
[10:53]Двое задержанных на акции против строительства хорды в Москве остаются в ОВД
[10:27]Сотни прибывших из-за рубежа могли покинуть аэропорт Красноярска без справок
[09:40]Власти Подмосковья объяснили постановление о закрытии ТЦ технической ошибкой
[09:13]Ритейлеры просят разрешить курьерам парковку на местах для инвалидов и пожарных
[08:13]Дефицит ноутбуков и более 353 млн на жилье ветеранам: главное к утру 20 марта
[07:53]На трассе "Беларусь" построят три моста для лесных зверей до конца 2023 года
[07:23]Олимпийский огонь прибыл спецбортом из Афин на остров Хонсю
[03:34]Племянник Путина создаст партию в оппозицию "Единой России" и политике дяди

19 марта, четверг

[20:19]Ненадлежащее оказание услуг обернулось для юристов из Воронежа уголовным делом
[19:03]Нехватка и избыток сна представляют опасность для сердца
[17:40]В России начнется регистрация препарата от СМА
[16:24]У самых тяжелых пациентов с COVID-19 проблемы с желудком
[15:49]Мошенники-дезинфекторы появились в России на фоне эпидемии
[15:01]Диетолог связал ажиотаж вокруг гречки с советскими травмами
[14:30]Противники строительства Юго-Восточной хорды заявили о давлении полиции
[13:23]Кабмин сможет оперативно увеличить резервный фонд для борьбы с COVID в регионах
[12:44]Малый бизнес освободят от страховых взносов на три месяца
[12:13]ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин
[11:17]79-летняя женщина с сахарным диабетом и коронавирусом умерла в Москве

Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Фото: Global Look Press
Рецепт дня: весенние диетические рецепты для стройной фигуры
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Как побороть детские страхи: подборка терапевтических рассказов
Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине
Фото: instagram
Глупость и отвага: топ блогеров, превративших трагедии в хайп
Фото: Global Look Press
Попали в сети: подборка громких интернет-событий последних недель

Ольга Бузова раскрутила любовника на подарок за 4 миллиона

Шоу-бизнес
15:52, 20 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Бойфренд Ольги Бузовой Дава в ютубе-шоу «Ночной контакт» рассказал, что считает ее лучшей певицей страны, а на шуточный вопрос зрителей «Трясешь ли ты арбузами под Бузову» ответил: «Да, конечно!»

– Она нормально поет, по крайней мере, свои песни, – подчеркнул молодой человек.

Певец и блогер признался, что однажды потратил на Олю около четырех миллионов рублей. Но что конкретно он ей купил, уточнять отказался. 

Дава рассказал, что самому ему для счастья не нужно много денег, он вполне может обходиться малым.

– Мне главное, чтобы у меня была любимая работа, родные, близкие, чтобы было все в порядке, – признался блогер.

Напомним, что и Ольга недавно сделал жест в сторону Давы: на его день рождения Бузова устроила грандиозный сюприз, собрав в караоке-баре друзей своего возлюбленного. Корыстная она или нет — вопрос, но вот что благодарная — это точно.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:
Фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Ольга Бузова раскрутила любовника на подарок за 4 миллиона

Читать далее >

Степан Джигарханян / фото в статье: Instagram

Шоу-бизнес

Месяц без Ольги Казаченко: сына Джигарханяна не пускают домой

Читать далее >

Катя Гордон / фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала "бредом" обвинения Гордон в измене с Жориным

Читать далее >

Политика
Золотой трон "казанского хана"
Пригожин требует от генпрокурора США дать "Конкорду" возможность доказать невиновность в суде
Время собирать камни: как депутат стать ювелиром захотел
Ахмад Мисмари подробно рассказал о ходе операции в Триполи
Общество
Вскрытие замков мастером: плюсы и минусы обращения в платный сервис
"Ценники начнут ползти вверх". К чему готовиться? Советы экономистов
Репрессии противников репрессий: как на Лубянке расправлялись с пикетчиками
Что делать, если у ребенка проблемы с математикой
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Вот умеют все-таки работать те, кому полагается искать в полицейских рядах оборотней-преступников! Конечно, делать селфи на фоне трупов – поступок, который назвать уместным вряд ли можно. Но в двойном увольнении — больше ханжества, чем борьбы с негодяями

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Наши госкомпании – как проходимцы с площади трех вокзалов, напялившие на себя шапки Dolce&Gabbana. В карманах пусто, в желудках голодно, от немытых тел пованивает, но зато голова в полном порядке

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Стадион во все времена был местом для самых откровенных слов. А мест, где можно докричаться до людей в прямом эфире, кроме как в спортивной трансляции, больше не осталось

Культура и ТВ
Ответ ужасам Бунина
Странная смерть сооснователя "Гражданской обороны" Рябинова шокировала его друзей
Как развить воображение у детей?
"Катю парализовало": первые фото умирающей жены Гогена Солнцева
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала "бредом" обвинения Гордон в измене с Жориным
Елена Летучая боится умереть от коронавируса
"Искал идеальную? Вот она я!" Бузова устроила сюрприз в день рождения любимого
Зарубина потратила на дочь полмиллиона

Здоровье
Жертвам переломов шейки бедра нужен витамин D
Для защиты от болей в спине работникам нужна свобода действий
Из-за самых сильных обезболивающих после удаления зуба еще больнее
Ким Кардашьян обнаружила древнее пророчество о короновирусе
Туризм
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Прощай, Италия! Паника из-за коронавируса может привести к закрытию границы
Турция стоит, Крым растет: эксперт – о спросе на путевки на весну-лето 2020 года
Кто виноват в мучениях животных на борту самолетов?
Авто
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Недвижимость
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Когда будет 100 метров на семью?
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
Фото: Global Look Press
Михаил Леонтьев заявил, что обвал рубля россиянам "просто показался"
Дмитрий Быков // Фото: Андрей Струнин
Дмитрий Быков: Вирусная Россия и глобальное перемирие
Global Look Press
Доллар перевалит за 150, люди обеднеют вдвое: назван худший сценарий ценовой войны
Нина Андреева / фото: Twitter
"Не могу поступаться принципами-2020": Поправки Путина должны быть отвергнуты
Global Look Press
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Фото: Global Look Press
Любовь Толкалина:
Не нужно бояться того, о чем говорят по телевизору
Фото: Global Look Press
Сергей Алексашенко:
Заначки Минфина хватит Путину на 5 кризисных лет
Фото в статье: автора
"Все тело болит": шокирующие фото Гогена после кровавой драки с женой
Фото: Global Look Press
Ольга Бузова раскрутила любовника на подарок за 4 миллиона
Степан Джигарханян / фото в статье: Instagram
Месяц без Ольги Казаченко: сына Джигарханяна не пускают домой
Фото: Depositphotos
Лишившийся работы муж Елены Ваенги боится, что не сможет платить за квартиру
Фото: автора
Бойня у Малахова: врачи спасают Гогена Солнцева после кровавой драки с женой
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Фото: Global Look Press
Россию захлестнула порноместь: счеты с возлюбленными стали сводить через Сеть
Владимир Пресняков и Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Владимир Пресняков посоветовал Урганту лечить коронавирус водкой
Свежий номер
^