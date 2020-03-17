"Искал идеальную? Вот она я!" Бузова устроила сюрприз в день рождения любимого

34-летняя певица и телеведущая вызвала умиление у поклонников, выложив видео со дня рождения своего молодого человека Давы.

Сначала Оля украсила воздушными шарами и надувными мишками квартиру, в которую пришел 27-летний Давид, а затем повела его на секретную вечеринку, куда в тайне от Манукяна пригласила всех общих друзей и родственников.

фото: Youtube

Вечеринка прошла в караоке-баре. Гости всю ночь курили кальян, пели любимые песни и танцевали. Дава не скрывал своей усталости, ведь он вырвался всего на денек с гастролей и скоро снова приступит к работе.

– Когда счастлив ты, счастлива я! – не уставала повторять счастливая певица, без конца обнимая и целуя бойфренда, который в этот день выглядел весьма необычно – на нем был строгий элегантный костюм. А затем со свойственной ей скромностью Оля написала у себя в сторис: «Ты искал идеальную? Вот она я!»

Вечеринка закончилась под утро, когда разгоряченные алкоголем гости уже хором пели армянские песни в караоке. Оля пыталась научить друзей Давы движениям из своей новой песни «Свайп», те усердно повторяли движения...

Поклонники отметили, что несмотря на статусность и наличие средств, Ольга не стала закатывать грандиозный банкет, а ограничилась уютным вечером в кругу самых близких людей, чтобы ее любимый мог по-настоящему расслабиться и повеселиться.