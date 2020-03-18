Владимир Пресняков посоветовал Урганту лечить коронавирус водкой

51-летний музыкант поделился с телезрителями самым рецептом спасения от страшной заразы. Самое главное, по его мнению, не реагировать на новости о распространении коронавируса панически.

Накануне певец пришел в программу «Вечерний Ургант» («Первый канал») с бутылкой водки, сообщив, что это – «короналекарство».

– Конечно, нельзя паниковать, потому что люди паникуют до какой-то абсурдной степени, – считает Владимир. – Мы все в России сумасшедшие. И чем мы больше веселимся, тем больше убиваем эту заразу. Я уверен, что месяца через два ее вообще не будет.

Певец выразил мнение, что масками вирус не остановишь. А вот позитивный настрой вполне может помочь. Ну и водочка, конечно. По крайней мере, помирать от страшной заразы, уверен Пресняков, лучше не с умным лицом, а с блаженной улыбкой на лице.

– Надо, чтобы внутри у тебя всегда сияло солнце и сердце билось до такой степени... А это реально помогает, ребята, поверьте! Если у тебя будет меньше умных идей в голове, ты будешь глупее и радостнее. А радость заглушит все вот эти признаки... – пространно пояснил Пресняков свою теорию.

На самом деле к изоляции Владимиру не привыкать. Он неоднократно работал «на удаленке», записывая свои альбомы, и искренне считает, что и нынешнему поколению временное уединение пойдет только на пользу.

– Нам однажды Леша Глызин дал свою студию на даче, – рассказал Пресняков. – Где мы в течение 21 дня записали альбом «Замок из дождя».