"Россия всех прокормит": Лепс осудил аборты и ответил Водонаевой призывом рожать

57-летний музыкант записал видео для своего блога в Инстаграм, где очень жестко высказался об искусственном прерывании беременности.

Слова Лепса вызвали шквал негодования в комментариях, разделив его подписчиков на два лагеря: тех, кто считает, что женщина сама вправе решать, оставлять ребенка или нет, и тех, кто уверен, что жить нужно по библейским писаниям.

– Как истинно верующий человек, я считаю это (аборт. – Авт.) настоящим убийством, – заявил Лепс. – Я не могу понять, чем отличается убийство годовалого ребенка от убийства ребенка, находящегося в утробе матери.

Певец заметил, что не навязывает своего мнения: «Мои слова не могут говорить о том, что это истина. Это просто мое мнение».

«На меня могут спустить Полкана миллионы женщин, сказать, что я гаденыш, что нам не на что воспитывать своих детей. Женщины, я родился в Советском Союзе. Мы были НЕ-БО-ГА-ТЫ, мягко выражаясь. Я донашивал за своим отцом туфли, рубашки, брюки. И тем не менее мы привыкли гордиться своей страной, и это здорово... Я горжусь своей страной! Я люблю Россию, никогда ее не покину, не брошу и останусь здесь навсегда!» — сказал певец.

Напомним, в 2016 году Лепс был одним из знаменитых людей, подписавших петицию против абортов. Вместе с ним против искусственного перегревания беременности тогда выступили Дмитрий Певцов и ряд священнослужителей.

– Я прекрасно понимаю, что это (вырастить детей. – Авт.) очень трудно материально, – признался Лепс. – Но я вас просто очень прошу: рожайте. Красивых, симпатичных девчат, ребят. Кто-то станет простым рабочим, простым человеком, кто-то станет большим ученым и, может быть, его открытие перевернет мир. Работы в этой стране очень много. Очень много! Россия на своей территории прокормит, и еще полмира прокормит!

Одной из первых пост Григория поддержала поющий юрист Екатерина Гордон, которая совсем недавно защищала скандальную Алену Водонаеву. Та, в отличие от Лепса, призывала женщин не рожать детей «этому государству рабов».

Подписчики тут же обвинили Гордон в лицемерии, а самого музыканта призвали заниматься музыкой и не влезать в личную жизнь других. Мол, каждый сам разберется, когда и кого ему рожать. Об этом, собственно, и говорил Лепс: своего мнения певец никому не навязывает.