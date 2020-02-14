Алена Водонаева после допроса в полиции: Я двигаюсь в правильном направлении!

Алена Водонаева пообещала, что будет и дальше высказывать мнение на животрепещущие темы в своем микроблоге.

Алену Водонаеву вызвали в полицию после жалобы неизвестного на скандальный пост, в котором она призвала женщин «не рожать государству рабов». Корреспондент Sobesednik.ru поговорила с телеведущей сразу же после ее визита на допрос.

Телеведущая прибыла в полицию в сопровождении своих адвокатов — Екатерины Гордон и Андрея Князева. Допрос шел около полутора часов. Алену расспрашивали об ее отношении к абортам, а также досконально разбирали ее публикацию в социальной сети.

— Были сделаны распечатки моего поста в формате А4, — пояснила теледива.

По словам Водонаевой, сотрудники МВД с ней общались вежливо, без каких-либо претензий или грубостей. В конце встречи было принято решение отправить текст публикации Алены на лингвистическую проверку, от которой и будет зависеть исход дела.

Хоть для теледивы визит в полицию был волнующим, а травля со стороны журналистов федеральных каналов, которой она поверглась ранее, заставила ее понервничать, звезда «Дома-2» заверила нас, что не намерена отказываться ни от одного слова из своего скандального поста. Более того, ведущая и дальше намерена поднимать острые социальные темы на своей страничке в интернете:

— Обычные люди в большинстве своем меня поддержали, — говорит телезвезда. — Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении. Помимо классных селфи в инстаграм, все-таки важно писать свое мнение на темы, которые волнуют всех. Я в этом убедилась. Не нужно рассказывать, как у нас все замечательно. Я сейчас наблюдаю за многими блогерами, которые продают свои посты в инстаграм и абсолютно абсурдно поддерживают очень противоречивые инициативы. Их имен я не буду называть, так как не в моих правилах переходить на личности.

Мы — свободные люди. Если меня поддерживают люди, значит, я являюсь гласом народа в данной ситуации. Нам правда не нравятся многие моменты, и мы очень сильно хотели бы их изменить, — говорит Водонаева.

Напомним, что за резкие высказывания Алене может грозить статья 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Также ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал оштрафовать телеведущую на 100 миллионов рублей.

Однако звезда известной телестройки на нападки со стороны депутатов никак не реагирует:

— Я не обижаюсь ни на Володина, ни на каких-либо других представителей Госдумы, — продолжает Водонаева. — Обижаюсь только на некоторых журналистов федеральных каналов.