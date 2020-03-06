Институт Пушкина не нашел в высказываниях Водонаевой разжигания вражды

Проректор по науке в Государственном институте русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий подтвердил в своей экспертизе, что в тексте Алены Водонаевой нет призывов к возбуждению вражды, ненависти по отношению к группе лиц. Соответствующее заключение телеведущая опубликовала в своем Instagram.

Ранее общественность возмутило резкое высказывание Водонаевой о своем отношении к инициативе государства по выплатам маткапитала за первого ребенка. «Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — заявляла российская селибрити.

Реакция на высказывание довела телеведущую до визита в полицию, куда ее вызвали для дачи объяснений в связи с репликой. В перспективе со стороны правоохранителей экспертами будет проведена своя лингвистическая экспертиза. Экспертиза Михаила Осадчего была инициирована стороной Водонаевой.

Звезде «Дома-2» может грозить преследование по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал оштрафовать ее на 100 миллионов рублей, а президент Владимир Путин на волне общественного возмущения без конкретных упоминаний назвал противников поддержки семей «моральными уродами». Водонаева от своих слов отказываться не намерена.