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Александр Панайотов: Началова до сих пор меня не отпускает!

Шоу-бизнес
07:07, 26 февраля 2020
«Жёлтая газета. Зажигай!» №07-2020

Александр Панайотов
Александр Панайотов

Со дня смерти Юлии Началовой скоро исполнится год. Александр Панайотов, который считался самым близким другом звезды, до сих пор не может поверить в случившееся и нашему корреспонденту признался: контакта с певицей он не теряет.

– Конечно, я рад, что постепенно ажиотаж вокруг Юли спадает, – говорит Александр. – Потому что творилась полная вакханалия и паноптикум какой-то. Заряжали кремы на ее могиле, воду. Я старался от этого дистанцироваться. Потому что для меня уход Юли очень больная тема.

Александр не скрывает: несмотря на смерть подруги, с Юлей он до сих пор общается. Правда, делает это во снах. Юлия приходит к нему регулярно. И Панайотов относится к этому положительно.

– Она снится почти каждый день, – говорит артист. – Наверное, так и должно быть. К сожалению, с родителями Юли я не так часто общаюсь. Пока не смею и не хочу их тревожить. Хотя перед годовщиной обязательно позвоню маме с папой.

Сразу после смерти звезды Александр обещал, что вместе с Ларисой Долиной приложит все усилия для того, чтобы в Москве состоялся большой праздничный концерт, посвященный памяти Началовой. Мы уже писали, что телевизионное начальство решило от него отказаться. Вместо этого в эфире одного из каналов выйдет фильм о личной жизни певицы.

– Меня удивляет, что было так много разговоров по поводу концерта памяти Юли, а я пока что ничего не наблюдаю, – продолжает Панайотов. – Нет абсолютно никаких подвижек. Я знаю, что в Белоруссии собираются делать концерт памяти Юли. Но я туда не приглашен. Не знаю даже, кто этим занимается. В Москве тоже все молчат. Обидно, что все как-то заглохло. Будь у меня больше воли и полномочий, я бы сам этим занялся.

«Сестричка» Юли, а по совместительству ее пиар-агент Анна Исаева тоже заняться организацией концерта не может. Кстати, в конце прошлого года разразился крупный скандал. Как мы уже писали, незадолго до кончины Началова обращалась к гадалке, которая сообщила, что ее близкая подруга сделала ей порчу на смерть. Многие посчитали, что ясновидящая говорила как раз об Анне. Александр еще раз подтвердил: речь шла не об Исаевой.

– Анна уже все опровергла в своей социальной сети, – продолжает певец. – Понимаете, Аня заняла такую активную позицию: она везде! Но чем больше ты высовываешься, тем больше на тебя будет литься грязи. Это же все очевидно. И Аня, как пиарщица, должна это понимать. Я думаю, что она немножко лукавит, что была к этому не готова. Пока не прошел год со дня смерти Юли, надо было стараться остановить эту тему, чтобы все улеглось. Но что сделано, то сделано.

Кстати

«Готов ехать на Евровидение!»

Александра называют главным претендентом на участие в Евровидении в этом году. Впрочем, сам певец уверяет: пока подготовку к конкурсу он еще не начал. Потому как никто официально с просьбой представить страну на престижном конкурсе к нему не обращался.

– Я не обладаю никакой информацией, но морально, конечно, готов поехать на конкурс, – говорит певец. – Все знают, что я хочу там выступить уже очень много лет. Каждый год меня зачисляют в листы претендентов на поездку, но в конечном итоге выбирают других. Я пока что не утратил к этому конкурсу интерес. Если дадут отмашку, с удовольствием поеду. Песен мне присылают много, найду подходящую. И если выберут меня, я буду счастлив.

Музыкальный критик Артур Гаспарян, который внимательно следит за песенным конкурсом Евровидение, уверен: имя участника знает только Константин Эрнст.

– Важно, чтобы человек сам хотел ехать на конкурс, чтобы у артиста горел глаз, как у Александра Панайотова, – говорит Гаспарян. – Это не должно быть из-под палки, как в позорнейшем случае с несчастной Юлией Самойловой. Для чего она два года каталась на конкурс? Вставить шпильку Украине? Это была абсолютно абсурдная история, с порочной подоплекой, недостойная нашей страны.

Рубрика: Шоу-бизнес

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